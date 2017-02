Liedermacher und Frauen-Flohmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550644/

Die, die gekommen waren und noch einen Platz gefunden hatten, gingen zufrieden wieder nach Hause. Und sie dürfen sich freuen. Denn der Verein "Die Altstädter" plant noch mehr Konzerte mit Wohnzimmerfeeling. Am 22. April kommt mit Bastian Bandt ein Liedermacher und Songpoet ins Bürgerhaus. "Zudem haben wir für die nächsten Monate wieder ein umfangreiches Programm und Aktionen geplant. Etwas älter, dann wieder jünger und alternativ für jeden ist etwas dabei", betonte Kathrin Arndt, die Vorsitzende der Altstädter. Dabei muss nicht immer viel Geld in die Hand genommen werden, um die Altstadt lebens- und liebenswert zu machen. Persönliches Engagement und Eigeninitiative sind mindestens genauso wichtig. Das zeigt die Arbeit des Vereins. "Selbst wenn es mitunter nicht einfach ist, die Altstadt-Anwohner oder Mitglieder dazu zu bewegen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen", sagte Arndt. Das ganze Engagement findet im Ehrenamt statt und geht oft an die körperliche und geistige Substanz. "Das was wir machen, machen wir mit vollem Einsatz und sind voll bei der Sache", so die Vorsitzende weiter. Alte Handwerkstraditionen werden gepflegt und publik gemacht. Die Altstädter haben sich der brandenburgischen Bierkultur und Biergeschichte wieder angenommen. Das Bürgerhaus ist das älteste Fachwerkhaus der Mark Brandenburg und besaß mittelalterliches Braurecht. Seit fünf Jahren wird deshalb im kleinen Stil Bier gebraut. Ein Wissen, das die Mitglieder nicht für sich selbst behalten wollen und an interessierte Besucher bei den Brau- und Backtagen oder dem Bierseminar weitergeben. Am 1. und 2. April finden die nächsten Aktionstage statt. Tauschen, handeln, kaufen, verkaufen heißt es am 8. April beim ersten Frauen-Trödelmarkt. Ein Flohmarkt speziell für Frauen, die ihren Kleiderschrank einmal aussortieren oder mit neuen Lieblingsstücken bereichern wollen. Volles Haus ist auch immer bei der AG Stadtgeschichte, die am 15. Februar wieder über die Geschichte der Stadt interessantes berichtet. Geschichte zum Anfassen können die Besucher des Rolandspectaculums im Slawendorf am 13. und 14. Mai 2017 erleben und natürlich gehört das Höfefest am 19. August zum festen Programmteil. Feste feiern kann man zudem auch im Bürgerhaus. Der Veranstaltungsraum (56 m²) kann für Vereinsaktivitäten oder Privatfeiern angemietet werden. Eine umfangreiche Ausstattung ist vorhanden. Die Brandenburger Altstadt führt leider immer noch ein Schattendasein, befindet sich jedoch auch dank der "Altstädter" mit ihrem Engagement auf einem guten Weg. Mehr Informationen und Kontaktdaten unter www.brandenburg-altstadt.de oder E-Mail: martin@diealtstaedter.de .