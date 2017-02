artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Theaterfreunde aufgepasst! Der "Champus-Express" mit Halt im Niemegker Kulturhaus ist für den 17. und 18. Februar noch einmal angekündigt. Bevor die Laiendarsteller des Neuen Volkstheaters im Frühling mit einer neuen Aufführung aufwarten, steht ihr aktuelles Erfolgsstück abermals auf dem Programm. Nachdem der "Champus-Express" im November des vergangenen Jahres überaus erfolgreich Premiere feierte, besteht in der kommenden Woche letztmalig die Gelegenheit, die Laienschauspieler in diesem Stück auf der Bühne zu erleben. Wenn sich der Bühnenvorhang hebt, steht die Einfahrt des "Interlux" unmittelbar bevor. Die Theaterbühne wird dann zum Hauptbahnhof Bad Belzig und Zugschaffner Wischnewski (Hans-Joachim Linthe) startet in den Arbeitstag - der kein gewöhnlicher werden soll. Auf der Strecke zwischen Bad Belzig und Berlin Wannsee kommt es zu allerlei Turbulenzen. Das Publikum erlebt, wie der Zugschaffner Wischnewkis und die Zugchefin Gesine (Jutta Linthe) vom Ehrgeiz besessen mit den Reisenden durch die Wirren des Tarifdschungels schwirren; wie die Bistrodame Gertrud (Carola Hausig) mit sich in Grenzen haltender Leidenschaft durch ihren Arbeitstag quält und wie der perfide Plan des Ganovenpärchens Rudolf und Kati (Daniel Geissler und Edda Hähnel) - das Bordbistro zu überfallen und mit der prall gefüllten Kasse am einzigen Zwischenhalt in Wannsee still und leise auszusteigen - misslingt. Verwicklungen und Verwirrungen bringen das Gaunerpaar in arge Bedrängnis und das Publikum in Hochstimmung. "Der Champus-Express" beginnt am 17. und 18. Februar jeweils um 20.00 Uhr im Kulturhaus Niemegk. Tickets an der Abendkasse für zwölf Euro, Tickets im Vorverkauf für zehn Euro. Weitere Informationen im Internet: www.neues-volkstheater.de. Foto: B. Kraemer