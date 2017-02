Das Schwein auf einem Bein

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht nur Lobbyverbände der Agrarwirtschaft und Landesbauernverbände kritisieren die Kampagne, in der Sprüche großflächig in mehr als 70 Städten plakatiert, via Social Media verbreitet und auf Ansichtskarten unters Volk gebracht werden. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) forderte am Tag zwei der Kampagne die zuständige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) schriftlich dazu auf, "die Kampagne sofort zu beenden und sich für den entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern öffentlich zu entschuldigen". So berichtet es der Bayerische Rundfunk auf www.br.de.

Auch der aus Spaatz (Amt Rhinow) stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler, wandte sich mit einem Schreiben an die Bundesumweltministerin.

"In der Werbekampagne für 1,5 Millionen Euro werden im Stil alter Bauernregeln Landwirte pauschal verunglimpft und der Versuch unternommen, sie lächerlich zu machen. Die Kampagne ist weder originell noch witzig und wird mit Sicherheit nicht dazu beitragen, dass die umwelt- und naturschutzfachlichen Anliegen im Diskurs mit Landwirten im wahrsten Sinne des Wortes auf fruchtbaren Boden fallen", so Feiler.

Und wie geht das Bundesumweltministerium mit den Vorwürfen um? Es stellt per Internet seinen Blickwinkel dar. Auf der Ministeriumsseite www.bmub.bund.de wird im Bereich "Fragen und Antworten" gefragt, ob die Kampagne Kritik an der Arbeit von Bauern sei. "Nein", heißt es dort. "Wir diffamieren niemanden - weder einzelne Bauern noch die Landwirtschaft insgesamt. Aber wir weisen auf bestimmte Fehlentwicklungen und Missstände hin, denen wir Einhalt gebieten müssen - zum Beispiel dem übermäßigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder dem Verlust natürlicher Lebensräume im Agrarland."

Auf die Frage nach der Kritik heißt es dort: "Uns war klar, dass wir mit der Kampagne eine kontroverse Debatte auslösen würden, und das ist das Beste, was einer Werbung passieren kann. Es war unser Ziel, eine gesellschaftliche Debatte über Umweltschutz und Landwirtschaft zu führen."

Ministerin Hendricks wird auf der Seite mit den Worten zitiert: "Wir wissen, dass die intensive Landwirtschaft die Belastungsgrenzen von Böden und Natur viel zu oft überschreitet. Das wollen die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht. Landwirtschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn sie naturverträglich ist und Artenvielfalt, Klimaschutz und die Gesundheit der Menschen mit berücksichtigt. Wir setzen uns deshalb vehement dafür ein, die EU-Agrarförderung umzubauen. In Zukunft sollen Landwirte stärker für öffentliche Leistungen wie den Naturschutz bezahlt werden."

Alle Sprüche und mehr Infos zum Thema aus Sicht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit stehen auf der Website der Kampagne www.neue-bauernregeln.de.