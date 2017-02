artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kann in diesem Jahr 331 Millionen Euro ausgeben - gut 40 Millionen mehr als 2016. Wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger am Mittwoch berichtete, haben der Bund und das Land Berlin ihre Mittel erhöht. Damit könne wieder mehr Geld in die Programmarbeit fließen. "Hier sehen Sie diesmal einen glücklichen Präsidenten", sagte er bei seiner Jahrespressekonferenz.