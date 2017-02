artikel-ansicht/dg/0/

Tel Aviv/Gaza (dpa) Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas hat ein neues Video veröffentlicht, in dem sie Israel mit massiven Raketenangriffen auf seine Städte droht. Der mehr als drei Minuten lange, mit Musik unterlegte Zeichentrickfilm zeigt unter anderem Raketensalven auf Tel Aviv. Auf einer virtuellen Landkarte sind auch Explosionen über anderen Städten zu sehen, darunter Jerusalem.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550671/

Israelische und palästinensische Medien zeigten das Video am Mittwoch. Es ist das erste Drohvideo der Hamas seit längerer Zeit.

Israelische Flaggen über Städten auf der Israel-Landkarte gehen in Flammen auf und werden durch palästinensische Flaggen ersetzt. Das Video ruft auch zu einem Aufstand der Palästinenser im besetzten Westjordanland auf. "Zionist, die Rakete wird dich erreichen, wo immer du wohnst", heißt es weiter auf Hebräisch.

Seit einem 50-tägigen Krieg zwischen Israel und Hamas 2014 gilt eine Waffenruhe, die weitgehend eingehalten wird. Am Montag beschoss Israels Militär nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen mehrere Hamas-Stützpunkte im Gazastreifen.

Israels Wohnungsminister Joav Galant sagte dem Armeesender am Dienstag, er rechne in diesem Jahr mit einer neuen größeren Konfrontation. Auch Bildungsminister Naftali Bennett sagte, ein neuer Krieg mit Hamas sei nur eine Frage der Zeit.

Ein israelischer Militärangehöriger, der am Rande des Gazastreifens stationiert ist, sagte jedoch am Mittwoch, es gebe keine Hinweise auf eine neue Eskalation. "Hamas hat momentan kein Interesse an neuer Gewalt", sagte er.