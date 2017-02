artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Staatlichen Museen in Berlin haben wegen mehrerer Sanierungsprojekte im vergangenen Jahr fast 150 000 Besucher verloren. Dennoch habe man insgesamt rund 3,65 Millionen Gäste gezählt, sagte Museen-Generaldirektor Michael Eissenhauer am Mittwoch in Berlin. Das entspreche einem nur leichten Rückgang von knapp vier Prozent.