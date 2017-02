Libelle, Schmetterling und Co.

artikel-ansicht/dg/0/

Gerade in der vergangenen Woche kam die Meldung, die Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (Libellenforscher) zur "Libelle des Jahres" gewählt. Die schöne schwarz-gelbe Flugkünstlerin mag Fließgewässer, sei in Brandenburg aber auch an stehenden und leicht durchströmten Seen zu finden, so Carsten Preuß, Landesvorsitzender des BUND Brandenburg. Die Libelle braucht wie viele andere Arten intakte Gewässer. Schaue man sich jedoch den ökologischen Zustand der Gewässer in Brandenburg an, sei ein Großteil immer noch in einem "unbefriedigenden" bis "mäßigen" Zustand, heißt es weiter.

Doch die Gemeine Keiljungfer ist nicht das einzige Insekt, das einen Jahrestitel tragen darf. Auch die Goldene Acht, ein Schmetterling, ist ein "Tier des Jahres" - der "Schmetterling des Jahres" um genau zu sein. BUND NRW Naturschutzstiftung und der BUND haben dem eigentlich häufigen Falter den Titel verliehen - wegen seines stark abnehmenden Bestandes. Als Gründe dafür wird die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft mit immer weniger Platz für Wiesen und Ackerrandstreifen angegeben.

Man könnte meinen, auch der Klatschmohn sei durch die intensive Landwirtschaft bedroht, ist er aber nicht. Die von der Loki-Schmidt-Stiftung gekürte "Blume des Jahres" ist ein Überlebenskünstler, der zwar von den Äckern zunehmend verschwindet, sich aber auf anderen Flächen ausbreitet. Der rote Mohn steht daher nur stellvertretend für bedrohte Ackerwildkräuterarten, die unter der intensiven Landwirtschaft zu verschwinden drohen. Die gekürten Tiere und Pflanzen sollen vor allem eins bringen: Aufmerksam für ihren bedrohten Lebensraum und Werbung machen für den Umwelt- und Naturschutz. Neben den großen Tieren und Pflanzen gilt das sogar für Einzeller (Choanoflagellat Diaphanoeca grandis) und Mikroben (Halobacterium salinarum). Hier ist es allerdings eher ihre Bedeutung in der (medizinischen) Forschung, die ihnen die Titel einbrachte.