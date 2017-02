Woidke gegen Bauernregeln-Kampagne

artikel-ansicht/dg/0/

In einem Brief an seine Berliner Parteifreundin drückt Woidke seine „Verwunderung“ über die Kampagne aus. Diese setzte nicht auf den Dialog mit den Landwirten sondern auf Ausgrenzung. Mit Plakaten am Berliner Ku-Damm und Pauschalverurteilungen wird man nicht mit den Bauern in Gespräch kommen. Dazu müsse man beispielsweise nach Kuhdorf in die Prignitz fahren oder zu den Schweinehaltern nach Sauen (Oder-Spree).

Dabei seien die Landwirte die wichtigsten Verbündeten der Verbraucherschützer und für den Natur- und Umweltschutz, schrieb der frühere brandenburgische Umwelt- und Landwirtschaftsminister. „Eine Kampagne, in der die Hauptbetroffenen pauschal auf die Anklagebank gesetzt werden und bei der sie den Eindruck gewinnen, dass auf ihre Lebensleistung, ihre Erfahrung und die Situation im ländlichen Raum wenig Wert gelegt wird, kann nicht zum Ziel führen“, heißt es in dem dreiseitigen Schreiben.