Nürnberg (dpa) Der Missbrauch von Sozialleistungen durch Flüchtlinge ist trotz der eindeutigen Registrierung über Fingerabdrücke noch nicht völlig ausgeschlossen. Grund ist, dass viele Behörden wie etwa Sozialämter, die Geld an Asylbewerber herausgeben, noch nicht in der Lage sind, Fingerabdrücke zu nehmen und diese mit den Fingerabdrücken im Kerndatensystem des Ausländerzentralregisters abzugleichen.

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nimmt in dem neuen Aufnahmezentrum der zentralen saarländischen Flüchtlingsaufnahmestelle in Lebach (Saarland) den Fingerabdruck eines Flüchtlings.

"Bei den Asylbewerberleistungsbehörden kann es nach wie vor vorkommen, dass Doppel-Identitäten nicht festgestellt werden und Asylsuchende mit falschen Angaben dort Leistungen beantragen", teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Mittwoch in Nürnberg mit. Denn diese Behörden arbeiteten zum großen Teil noch papierbasiert und seien nicht mit anderen Behörden vernetzt. "Fingerabdruckgeräte werden bei Sozialbehörden derzeitig jedoch nicht eingesetzt, da hierfür teilweise keine gesetzliche Voraussetzung gegeben ist", hieß es vom BAMF.

Die Kommunen fordern nun von Bund und Ländern finanzielle und logistische Unterstützung für die Erfassung der Fingerabdrücke: "Die anfallenden zusätzlichen Kosten für Technik und Personal müssen Bund und Länder tragen", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der "Passauer Neuen Presse". Auch er betonte: "Auch die Sozialbehörden müssen in das System einbezogen werden, um Identitäten zweifelsfrei sicherstellen zu können und um Mehrfachleistungen zu vermeiden."

Das BAMF und die Länder nehmen zwar inzwischen im Rahmen der Erstregistrierung von allen Asylbewerbern Fingerabdrücke. Diese werden in das sogenannte Kerndatensystem eingepflegt und die Asylbewerber erhalten eine Art Flüchtlingsausweis - den Ankunftsnachweis -, auf dem auch ein Foto ist. Der Ausweis soll sicherstellen, dass Flüchtlinge nur bei der Behörde Sozialleistungen erhalten, der sie zugewiesen wurden.

Diese sogenannten Leistungsbehörden sind aber bisher in der Regel nicht selbst an das Kerndatensystem angeschlossen, sondern kommunizieren laut BAMF über Abgleichlisten mit den Ausländerbehörden. Haben die Leistungsbehörden also keine Möglichkeit, einen Fingerabdruck zu nehmen und diesen mit dem Kerndatensystem abzugleichen, wäre es beispielsweise möglich, dass ein Asylbewerber mit dem Ausweis eines anderen Leistungen bezieht.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte, Missbrauch sei nur möglich, wenn jemand den Ankunftsnachweis fälsche oder sich den eines anderen beschaffe. "Heute kann das nur solche Fälle betreffen, in denen jemand kriminell agiert", sagte der Sprecher in Berlin. Der Ankunftsnachweis sei ein wichtiger Schritt nach vorne. Leistungen dürften nur an die Asylbewerber gezahlt werden, die im Identifizierungsverfahren des BAMF waren und den Ausweis haben.

Bisher sind laut dem Bundesamt für Migration mehr als 13 000 Behörden in Deutschland an das Kerndatensystem angeschlossen. "Beim Abruf der Daten durch beteiligte Behörden bestehen noch Optimierungsmöglichkeiten", räumte das BAMF ein.