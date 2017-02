Somalias amtierender Präsident führt nach erstem Wahldurchgang

artikel-ansicht/dg/0/

Mogadischu (dpa) Der amtierende Hassan Sheikh Mohamud hat die erste Abstimmungsrunde der Präsidentenwahl in Somalia gewonnen. In einer anschließenden Stichwahl muss er sich noch am Mittwoch drei weiteren Kandidaten stellen. Die Wahl findet aus Sicherheitsgründen im Gebäude des Flughafens der Hauptstadt Mogadischu statt. Der Flugverkehr wurde vorläufig eingestellt.