ZauberRevue im Fonte

Brandenburg (MZV) Besucher des Fontane Klubs können am kommenden Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr die "The Sideshow Charlatans - Ten in one" erleben. Hierbei handelt es sich um eine großartige ZauberRevue. Zwei Aufschneider, die sich übersinnlich geben: Ein charmanter Impresario präsentiert eine Hand voller Attraktionen, vereint in der Person der unheimlich begabten und vielfach talentierten Ms. Thompson. Sie lässt ihren Kopf aufblasen wie einen Ballon, liest Gedanken, überträgt Berührungen, zwingt die stärksten Männer in die Knie und beschwört Poltergeister. Es sind falsche Wunder von echten Schwindlern in einem Kuriositätenkabinett voll skurriler Illusionen. Sia und Thomas Thompson (England/Deutschland) zeigen in ihrer mehrfach prämierten SchaubudenZauberRevue Kunststücke, die so auf deutschen Bühnen nicht oft zu sehen sind. Es sind intelligente Routinen mit leisem Humor, bei denen am Ende die Frage bleibt, ob das alles echt ist, oder "nur' ein stilvoll inszenierter Schwindel von zwei außergewöhnlich originellen Zauberkünstlern. Der Eintritt kostet 15 Euro und ermäßigt 12 Euro. Tickets können telefonisch unter 03381/793277 oder im Internet unter www.fontane-klub.de bestellt werden. Ein Vorverkauf von Tickets gibt es u.a.: Kartenhaus in der Bollmann-Passage.