Proença-Angreifer erneut vor Gericht

Grund ist das umstrittene Urteil gegen Leon U. Der damals 16-Jährige wurde vor anderthalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Die Staatsanwaltschaft, die dreieinhalb Jahre für den Jugendlichen gefordert hatte, beantragte anschließend Revision. Das Urteil wurde daraufhin vom Bundesgerichtshof geprüft. Dort waren die Richter zu dem Schluss gekommen, dass U., anders als in erster Instanz festgestellt worden war, keineswegs nur Beihilfe geleistet habe, sondern für ihn ebenfalls eine Täterschaft in Frage komme. Eine eher zufällige Beteiligung an dem Angriff sei unwahrscheinlich. Der Fall wird nun vor einer anderen Kammer des Landgerichts Neuruppin verhandelt.

Der Tatvorwurf: Zusammen mit dem damals 16-jährigen Brian L. soll Leon U. im August 2014 den gemeinsamen Bekannten Oswaldo Proença in dessen Wohnung mit einem Messer attackiert haben. Auch mit einem Baseballschläger sollen die beiden auf den aus Brasilien stammenden Fußballer losgegangen sein. Der Schläger wurde trotz intensiver Suche nie gefunden. Das Motiv ist unklar. Oswaldo Proença, der heute beim RSV Maulwürfe spielt, wurde bei dem Übergriff so schwer verletzt, dass er nur mit einer Notoperation in den Ruppiner Kliniken gerettet werden konnte. So hatte ein Messerstich seine Halsschlagader und Luftröhre getroffen. Zudem erlitt der Kicker Prellungen und Schnittverletzungen. Schwer verletzt hatte sich der damals 35-Jährige auf die Straße geschleppt, auf der Passanten ihn fanden.

Brian L. wurde im Juni 2015 vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Da die beiden Angeklagten noch minderjährig waren, fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch die Neuverhandlung im Fall von Leon U. wird geschlossen abgehalten. Dafür sollte am Dienstag auch das Opfer erneut aussagen. Da der Dolmetscher jedoch aus unbekannten Gründen nicht zur Verhandlung erschien, muss Oswaldo Proenças Befragung nun verschoben werden. Der nächste Verhandlungstag ist für den morgigen Donnerstag angesetzt. Mit einem Urteil wird laut Gerichtssprecherin Iris le Claire für Ende des Monats gerechnet.