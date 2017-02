artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/MOZ) Auf die Grippe ist Verlass: Wie schon in den Vorjahren steigt die Zahl der Erkrankungen Anfang Februar bundesweit an. Schwerpunkte in Brandenburg sind zurzeit die Gegenden nördlich von Berlin und der südliche Landkreis Dahme-Spreewald. Zugleich geht der Keuchhusten um.

Es ist derzeit fast überall zu hören: Die Kollegen schniefen, in der Bahn schnäuzen sich die anderen Fahrgäste, und ein Niesen wird schon fast überhört. Deutschland kränkelt, und die Zahlen belegen diesen subjektiven Eindruck. So ist die Zahl der Keuchhusten-Infektionen in Deutschland ist auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Im Jahr 2016 registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) 22 119 Fälle - mit Abstand die meisten seit dem Beginn der bundesweiten Meldepflicht im Jahr 2013. Damals waren es rund 12 600 Patienten pro Jahr, 2015 rund 14 000. Für das noch junge Jahr 2017 meldet das RKI bereits 1554 neue Keuchhusten-Patienten. "Wir sehen hier wahrscheinlich beides: eine Krankheitswelle, aber auch eine zunehmend bessere Erfassung", sagte Wiebke Hellenbrand, Infektionsforscherin am RKI. Sie kann nur vermuten, dass die Welle auch mit einem typischen Zyklus der Erregers zu tun hat: In Ostdeutschland werden Infektionen bereits seit 2002 erfasst. Höhepunkte waren die Jahre 2007 und 2012 - die Zeit könnte also wieder reif sein.

Der Schrecken, den Keuchhusten vor der Schutzimpfung seit den 1930er-Jahren hatte, ist fast vergessen. Damals seien in Deutschland 10 000 Säuglinge pro Jahr an der hochansteckenden Infektion gestorben, so Hellenbrand. Die Bakterien verbreiten sich durch Husten, Niesen oder Sprechen über winzige Tröpfchen.

Helfen würde allerdings auch die Vorsorge, denn Impflücken begünstigen die Ansteckungen. Zwar waren bei der Einschulung nach den jüngsten RKI-Daten für 2014 fast 97 Prozent der Kinder in Ostdeutschland und 95 Prozent in Westdeutschland gegen Keuchhusten geschützt. Ganz anders sah es jedoch bei den Erwachsenen aus - da ist es je nach Lebensalter nur jeder fünfte bis zehnte. Bei jungen Eltern hat ein Drittel einen Impfschutz, bei Schwangeren ein Fünftel. Dabei gelten Familien mit kleinen Kindern als Hauptrisikogruppe.

Impfungen gibt es auch gegen Grippe - und doch wird jedes Jahr im Februar ein Höhepunkt bei den Erkrankungen gemessen. Da macht auch 2017 keine Ausnahme. Allerdings ist der Ausschlag in Brandenburg und Berlin nach Daten des RKI nicht größer als in den beiden Jahren zuvor. Bundesweit sind zurzeit vor allem Thüringen, das südliche Sachsen und große Gebiete von Baden-Württemberg betroffen - in Brandenburg wird rund um Oranienburg, Strausberg, Schwedt und im Landessüden besonders viel geschnieft. In den ersten fünf Kalenderwochen 2017 wurden 1190 Fälle registriert, das sind rund fünf Mal so viele wie in den ersten fünf Wochen des vergangenen Jahres, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche mitteilte. Zudem wurde bereits ein erster Todesfall gemeldet.

Wenn es einen erwischt hat, dann soll man die Erkrankung allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen. Angesichts der starken Grippewelle warnt der Präsident des Robert Koch-Instituts jedoch davor, die Krankheit zu unterschätzen. "Jeder, der sich krank fühlt und ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hat, also ältere Menschen oder Personen mit chronischen Vorerkrankungen, sollte seinen Hausarzt konsultieren", sagte Lothar Wieler in den Dortmunder "Ruhr Nachrichten". Das derzeit zirkulierende Influenza-AH3N2-Virus sei dafür bekannt, dass es bei gerade älteren Menschen zu schweren Krankheitsverläufen führe.