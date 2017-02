Schlussstrich unter einer Dreckecke

artikel-ansicht/dg/0/

Anwohner müssen ihre Glasabfälle künftig in andere Sammelbehälter einwerfen - zum Beispiel am Parkplatz an der Robert-Koch-Straße, an der Ernst-Toller-Straße oder an der Gentzstraße am Real.

Dass Leute an Glascontainern Müll abstellen, der dort nicht hingehört, ist zwar gerade in Städten kein Einzelphänomen. "Aber das ist der dreckigste Stellplatz", sagt André Heller, der für die AWU Müll abfährt und sich dadurch bestens auskennt.

Schwierig ist die Situation vor allem, weil Ermittler den Müllsündern schlecht habhaft werden können. "Auf den Dörfern haben wir solche Probleme eher nicht, weil dort jeder jeden kennt", sagt die Chefin der Kreis-Abfallbehörde, Myga Chrzanowski. In solch dicht besiedelten Bereichen wie um die Garten- oder Wulffenstraße beziehungsweise Alt Ruppiner Allee können Übeltäter den Müll nachts ganz anonym abstellen. "Uns werden manchmal Personen benannt, die etwas hingeworfen haben", so Chrzanowski. "Aber es ist für uns im Nachhinein immer schwer nachzuweisen, welcher Müll zu welcher Person gehört."

Vieles sei ihr zufolge schon versucht worden, um die Müllsünder von ihren Taten abzubringen. Die Papiercontainer sind schon abgeholt worden. Neue Großbehälter für Pappe und Kartons waren haushaltsnah abgestellt worden, so dass nicht mehr so häufig der Stellplatz an der Gartenstraße angelaufen werden musste. Geholfen hat das aber offensichtlich ebenso wenig wie die Idee, die Glascontainer so abzustellen, dass niemand in die Versuchung kommt, in der Mitte des Stellplatzes seinen Unrat tütenweise zu entsorgen.

Chrzanowski räumt ein, dass der medienwirksame Abtransport der Glascontainer auch ein Zeichen an alle sein soll, das Müllabladen auf den Container-Stellflächen sein zu lassen. Allerdings kommt die Behörde damit auch den Anregungen von Anwohnern nach, die im Neuruppiner Rathaus Sturm geklingelt hatten. Viviane Eichhorst vom Ordnungsamt bestätigte das: Die Beschwerdeführer hätten dabei mitunter angeregt, dass es Sinn ergeben würde, wenn der Stellplatz einfach geschlossen wird. Der Abtransport der Glasabfall-Behälter soll nicht der letzte Schlusspunkt gewesen sein. Der derzeit nur von drei Seiten umzäunte Stellplatz könnte bald gänzlich umfriedet werden. "Das wird aber intern noch geklärt", sagte Eichhorst.

Letztlich bilden einzelne Müllsünder auch eine Last für alle. Die Reinigung der Stellplätze fällt auf die Stadt zurück, die die Abfallbehörde des Kreises beziehungsweise deren Unternehmen AWU mit diesem Dienst beauftragen muss. Das alles kostet Geld, das sämtliche Kunden der AWU tragen müssen - über die Behälteranschlussgebühr. Der Abfall-Betrieb zieht schließlich immer Bilanz: welchen Aufwand er betreiben musste und was das alles gekostet hat. Danach werden die Gebühren angepasst - nach oben, wenn der Aufwand sehr groß war, oder eben nach unten, wenn Sonderfahrten wie die an die Gartenstraße nicht mehr notwendig sind.