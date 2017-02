Brandenburg entwickelt Energiespeicher

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/MOZ) Um für die Energiewende fitter zu werden, plant Brandenburg ein eigenes Programm zur Entwicklung von Energiespeichern. Gespräche mit der EU liefen, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Das Programm solle einen Umfang von 50 Millionen Euro haben. Brandenburg sei bei erneuerbaren Energien Vorreiter. Doch nur wenn Speicher im industriellen Maßstab zur Verfügung stünden, gelinge die Energiewende.

Brandenburg habe das Thema Speicher frühzeitig angepackt, erklärte Gerber. So seien in den vergangenen Jahren mit Unterstützung des Ministeriums drei Batteriespeicher (Neuhardenberg, Alt Daber und Feldheim) sowie ein Wärmespeicher (Vehlefanz) errichtet worden. In zwei Hybridkraftwerken werde zudem die Power-to-Gas-Technologie erprobt.