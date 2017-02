Radfahrerin überrollt - 2800 Euro Geldstrafe

artikel-ansicht/dg/0/

Es war 7.30 Uhr, als die Fahrradfahrerin am 17. Dezember 2015 an einer Kreuzung im Stadtteil Lichtenberg die Straße überqueren wollte. "Der Angeklagte ist in dem Moment langsam nach rechts abgebogen und erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug vorn rechts", stand für das Gericht fest. Die Angestellte sei gestürzt, mitgeschleift und überrollt worden. Sie starb wenig später am Unfallort.

Der Angeklagte sagte, er sei bei Grün abgebogen und habe die Frau in keinem seiner Spiegel gesehen. Er habe auch keinen Anstoß bemerkt und sei deshalb weitergefahren. Ein Autofahrer hatte den Lkw etwa 340 Meter vom Unfallort entfernt gestoppt.

Die strafrechtliche Schuld des Angeklagten sei aber gering, sagte der Richter. "Das Abbiegen ist eine sehr fehleranfällige Aufgabe." Für Lkw-Fahrer gebe es ein hohes Maß an Sorgfaltspflicht. "Es ist so wenig nötig, dass es zur Katastrophe kommt." Zudem schloss das Gericht eine "Unaufmerksamkeit" der Frau nicht aus. Sie sei "aus irgendwelchen Gründen vom Gehweg gekommen."

Das Gericht verhängte eine Strafe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro und blieb damit 20 Tagessätze unter der von der Anklage geforderten Strafe. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert.