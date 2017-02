artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Auch nach der Kür von CDU-Chefin Angela Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin der Union reißen die Diskussionen in der CSU nicht ab - ganz im Gegenteil. In einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion am Mittwoch gab es nach Angaben mehrerer Teilnehmer eine lange und kritische Debatte über die aktuelle Lage.