Bombardier will Produktion verlagern

Hennigsdorf (MOZ) Mehrere Hundert Beschäftigte von Bombardier Transportation (BT) in Hennigsdorf (Oberhavel) haben sich am Mittwoch zu einer spontanen Protestaktion versammelt. "Die Zukunft des Standorts ist noch nicht besiegelt. Wir kämpfen um die Produktion und zeigen, dass wir keine Marionetten sind", rief ein Arbeiter unter dem Beifall seiner Kollegen. Der Betriebsrat kündigte schärfere Protestformen an, falls Bombardier nicht unverzüglich die im Bundeswirtschaftsministerium versprochenen Gespräche aufnimmt.