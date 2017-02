Es geht ganz ohne Spagat

artikel-ansicht/dg/0/

"Karate hat viele Facetten. Es ist nicht nur Wettkampfsport oder Selbstverteidigung, sondern hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Das möchte ich gern vermitteln. Erwachsene haben auf Grund ihrer Lebenserfahrung ein anderes Gespür für die emotionalen und mentalen Fragen des Karate", beschreibt Karate-Trainer Frank Hermann seinen Ansatz und seine Erfahrung. Dass die physische Beweglichkeit im Alter nachlässt, spürt der 54-Jährige selbst. Gerade deshalb betont er, dass jeder Neueinsteiger das Training selbst dosieren kann.

Die Standardübungen drehen sich immer wieder um Atem- und Bewegungstechnik, um Anspannung und Entspannung, um räumliche Orientierung, um das Erzeugen von Energie für kraftvolle fließende Bewegungen. "Mancher lernt hier alles neu", sagt Herrmann und steht auf: Er nimmt die Grundstellung ein, zeigt auf seinen Bauch, atmet dort tief ein - "dann habe ich einen festeren Stand, als wenn ich im Brustkorb atme" - und führt nacheinander Bewegungen aus, die abgehackt wirken. Dann lässt er sie fließend ineinander übergehen und alles wirkt geschmeidig und energiegeladen.

Wer als Erwachsener zum Probetraining kommt, lernt Bewegungsabläufe kennen, die Selbstverteidigung steht nicht im Vordergrund. Er lernt bei Übungen mit dem Partner, Distanzen einzuschätzen. Die vielen Wiederholungen frustrieren manchen. Da rät der erfahrene Trainer: "Sehen Sie ihn als neuen Versuch, es noch besser zu machen." Manch einer wird an seine Grenzen kommen. Er selbst entscheidet, ober er diese erweitern will. Für Herrmann ist vor allem der ein guter Karateka, der sich immer weiter verbessert.

Dieses Immer-besser-Werden ist ein Reiz, dem auch Joachim Priemer geradezu verfallen ist. "Man entwickelt sich immer weiter, es gibt kein Ende", hat der fast 67-Jährige festgestellt, seit er zum Karate fand. Das war vor 21 Jahren. Inzwischen trägt er den schwarzen Gürtel (1.-5. Dan). Doch richtig stolz war er, als er die Prüfung zum erst gelben Gürtel (2. Stufe) abgelegt hatte. "Da wusste ich, ich habe was geschafft", sagt der drahtige Rentner, der im vergangenen Jahr fast 1800 Kilometer in einem Ritt mit Gepäck durch Ostdeutschland geradelt war.

Dass die Karate-Grundschule nicht immer spannend, aber wichtig sei, bestätigt auch Priemer. An diesem Sport begeistert ihn, dass er die Koordination und Beweglichkeit fördert, "ohne dass man einen Spagat können muss." Ihm macht es Spaß, mit Jüngeren Mitte 20 mithalten zu können. Auch der dem Karate eigene höfliche Umgang untereinander behagt ihm sehr.

Das Training der nicht an Wettkämpfen teilnehmenden Erwachsenen spult sich dennoch an fingierten Kampfsituationen ab. Die Aufgaben, die der Trainer stellt, ermöglicht den "Schülern die Begegnung mit ihren inneren Unzulänglichkeiten, zum Beispiel Angst, Unentschlossenheit, Nervosität, Frustration, Zorn und überhaupt negative Gedanken", beschreibt Frank Herrmann. Wenn man lerne, davon unvoreingenommen zu urteilen und zu handeln, werde dies die Leistungsfähigkeit steigern. Ein Beispiel für Voreingenommenheit in punkto Angst hält Frank Hermann auch parat. Jemand balanciert problemlos über einem am Boden befindlichen Balken. Befindet sich dieser zwei Meter höher, stellten sich oft Angst und Unsicherheit ein, obwohl die physischen Fähigkeiten vorhanden seien, in der Höhe problemlos zu balancieren.

Wie für den Trainer Karate auch eine Lebensschule ist, die es ihm ermöglicht, konzentrierter im Job zu arbeiten, stellt es für Katrin Höhl-Siegl eine Möglichkeit dar, vom Alltagsstress abzuschalten, weil man sich voll auf den Sport konzentrieren müsse. "Ich bin dann ganz bei mir, auch das sich-Unterordnen tut mir gut", sagt die 57-Jährige. Sie kam 2008 wieder zum Karate, nachdem sie es Jahre zuvor schon mal kurzzeitig praktiziert hatte. Die Trainer würden die Übungen sehr genau beschreiben. "Wenn man sie richtig ausführt, ist dies sehr gelenkschonend", empfindet Katrin Höhl-Siegl.

Das Probetraining für Erwachsene findet im gesamten Februar montags und mittwochs, 20.30 Uhr, in der Turnhalle an der Grundschule Mitte, Gubener Straße, statt.