Wriezen testet auf Kunstrasen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Nach den ersten schweißtreibenden Trainingseinheiten bei eisigen Temperaturen in Bliesdorf starten die Landesklasse-Fußballer in die heiße Phase der Vorbereitung auf die am 25. Februar mit dem Heimspiel gegen den VfB Gramzow beginnende Rückrunde. Am Sonntag werden die Schützlinge von Übungsleiter Steve Kanitz auf dem Seelower Kunstrasenplatz gegen die SG Neuenhagen spielen. Der Anpfiff des Testspieles erfolgt um 13 Uhr.