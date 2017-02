CDU kündigt eigenes Integrationsgesetz an

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Seit 2015 kämpft die CDU im Landtag für ein Landesintegrationsgesetz. SPD und Linke zögerten Entscheidungen immer wieder hinaus. In dieser Woche stiegen sie aus dem Projekt aus. Ulrich Thiessen fragte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben, ob das Vorhaben jetzt erledigt ist.

Herr Senftleben, die CDU hat auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle ein Landesintegrationsgesetz gefordert. Seitdem ist nichts passiert. Ist das Vorhaben nicht mehr aktuell?

Doch, für uns ist das Thema sehr aktuell. Es geht darum, Rechte und Pflichten der rund 30 000 Menschen zu benennen, die in den vergangen zwei Jahren zu uns gekommen sind. Dazu haben wir einen breiten parlamentarischen Kompromiss angestrebt. SPD und Linke haben immer wieder erklärt, dass sie sich noch keine Meinung dazu bilden konnten, und uns jetzt mitgeteilt, dass sie sich nicht an der Erarbeitung eines solchen Gesetzes beteiligen werden. Offenbar besitzen sie keinen Gestaltungswillen auf diesem Feld.

Was sollte so ein Gesetz regeln, was nicht schon anderweitig geregelt wäre?

Rot-Rot verweist immer auf das Landesintegrationskonzept. Aber das stammt aus der Zeit, bevor so viele Menschen zu uns kamen. Wir halten es für wichtig, ein Signal zu setzen und die Rechte und die Pflichten klar zu benennen. Beispielsweise sollten Sanktionsmöglichkeiten geregelt werden, wenn Menschen, die hier leben wollen, nicht an Sprachkursen teilnehmen. Wir sollten das Bundesintegrationsgesetz, das übrigens auch von der SPD im Bundestag mitgetragen wurde, umsetzen und können es ergänzen, beispielsweise mit Regelungen zur Berufsanerkennung und zur Ausbildungsförderung. Aber es geht uns auch um klare Regelungen zu Abschiebungen.

Gegen die rot-rote Mehrheit lässt sich Ihr Gesetzentwurf nicht durchsetzen ...

Ich bin überzeugt, dass wir ein deutliches Signal setzen müssen, wie unser Zusammenleben dauerhaft funktionieren soll. Wir waren dabei zu vielen Kompromissen bereit, um eine breite Unterstützung für das Vorhaben im Parlament zu erreichen. Jetzt werden wir die Gelegenheit nutzen und unsere Standpunkte mit einem eigenen Gesetzentwurf klar erkennbar machen.