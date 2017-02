Favorit für die Planung der Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Der kreisliche Bauausschuss hat dem Kreistag empfohlen, den Planungsauftrag für die Drei-Felder-Halle des Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasiums an das Freitaler Büro WENT + WENT Architekten und Ingenieure zu vergeben.

Von 15 am Wettbewerb teilnehmenden Architektenbüros kamen sechs in die nächste Runde, in der geprüft wurde, ob beim Honorarangebot als Generalplaner die generellen Vorgaben eingehalten wurden, erklärte Karola Hundertmark, Fachdienstleiterin Hochbau in der Kreisverwaltung. Die Schwankungsbreite reichte von 649 000 bis 700 000 Euro in den Grundkosten. Dazu kämen bis zu fünf Prozent Nebenkosten. Wegen der Höhe der Summe war eine europaweite Ausschreibung nötig.

Peter Stadeler (sachkundiger Einwohner) erklärte, dass er sich alle Büros im Internet angeschaut habe. "Das sind Experten für Sporthallenbau", konnte er feststellen. Karola Hundertmark betonte, dass sie die Ausschreibung in den Anforderungen detailliert gefasst habe, damit es keine Nachträge gebe, die womöglich die Kosten später in die Höhe treiben. Der Turnhallenneubau steht in Verbindung mit der Erweiterung des Gymnasiums.