Tödlicher Verkehrsunfall auf Autobahn

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der A 10 zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte gegen 12.50 Uhr der slowakische Fahrer eines in Tschechien zugelassenen Lkw versucht, einen anderen Laster zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge kurz vor der Abfahrt Hellersdorf auf gleicher Höhe befanden, sei der überholende Lkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe den anderen Laster touchiert. Dann sei er seitlich in die Mittelschutzplanke geprallt und der 55-jährige Fahrer noch am Unfallort verstorben.