Strengere Strafen für Gewalt gegen Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550723/

Ein Kampfsportler trommelt gegen die Tür seiner Ex-Freundin, brüllt. Sie ruft die Polizei, die sofort kommt. Als Zureden nicht hilft, versuchen die Beamten, den mit Adrenalin vollgepumpten 25-Jährigen mit Schlagstock und Pfefferspray zu überwältigen. Keine Wirkung – er greift die vier Beamten in Karate-Manier mit Tritten, Schlägen, aber auch mit einem Messer an. Drei Polizisten müssen danach im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann wird vorläufig festgenommen.

Dieses Beispiel aus Guben (Spree-Neiße) Ende Januar verdeutlicht, mit welchen Gefahren Polizeibeamte in Brandenburg jeden Tag zu kämpfen haben. Im Schnitt werden täglich drei von ihnen im Dienst verletzt, Tendenz steigend. 1151 Übergriffe gab es allein im Jahr 2015, rund 100 mehr als im Jahr zuvor – aktuellere Zahlen liegen nicht vor.

Derselbe Trend ist bundesweit zu beobachten. Deshalb will die Bundesregierung solchen Taten nun einen Riegel vorschieben. Wer Polizeibeamte im Dienst angreift, muss künftig mit einer Haftstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren rechnen. Bislang war nur dem sogenannten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein eigener Absatz im Strafgesetzbuch gewidmet, in dem es um die eigentliche Diensthandlung geht. Nun soll auch der Angriff bei der alltäglichen Polizeiarbeit, etwa bei Streifenfahrten, gesondert unter Strafe stehen.

„Es ist höchste Zeit, Polizisten wirkungsvoller zu schützen“, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch, nachdem der Gesetzesentwurf vom Bundeskabinett beschlossen worden war. „Wir wollen Polizisten nicht nur bei Vollstreckungshandlungen, sondern in ihrem gesamten Dienst schützen.“ Auch wer täglich Streife gehe oder in der Amtsstube Dienst tue, habe mehr Respekt verdient. Das Gesetz muss nun noch durch den Bundestag.

Bei der Gewerkschaft der Polizei stieß die der Beschluss auf Zustimmung. Das Gesetz sei überfällig, sagte Gewerkschaftschef Oliver Malchow. Der Staat setze damit ein unmissverständliches Signal, „dass solche Gewalt nicht hingenommen wird“.

Denn auf die Geschädigten können Übergriffe langfristige Folgen haben, wie die Brandenburger Polizeipsychologin Claudia Reiter beobachtet hat. Bei manchen Betroffenen führe das Geschehene zu Schlafstörungen, zu vermehrtem Grübeln. „Im extremen Fall kann sich das bis in den privaten Alltag übertragen.“ Die Diagnosen reichen bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen, wie sie auch von Soldaten in Kriegsgebieten bekannt sind. „Das geht dann oft mit Depressionen oder Ängsten einher“, erklärt die Psychologin. Für langfristig Erkrankte müsse dann zuweilen ein anderer Arbeitsplatz gesucht werden.

Wie Justizminister Maas am Mittwoch betonte, müssten Polizisten besser ausgestattet und das Personal verstärkt werden. Dort sei in den vergangenen Jahren „deutlich zu viel gespart worden“. Das macht sich auch in Brandenburg bemerkbar. Die ursprünglich geplanten Sparmaßnahmen der inzwischen teilweise zurückgedrehten Polizeireform sollten die Zahl der Beamten von 8900 auf 7000 drücken. „Das passt einfach nicht mehr in die Wirklichkeit“, sagt Ingo Decker, Sprecher des Brandenburger Innenministeriums. „Die Zeit des Abbaus ist vorbei.“ Brandenburg verstärke die Polizei wieder, bis Ende 2018 auf 8250 Beamte. Jährlich würden nun 350 Polizeischüler ausgebildet, der höchste Stand seit zwei Jahrzehnten. Das sind 1050 in drei Jahren. Die Polizeifachhochschule in Oranienburg stößt an ihre Kapazitätsgrenzen.

Ob der Personalmangel damit langfristig behoben wird, ist offen. Bis 2020 gehen rund 1500 Mitarbeiter in den Ruhestand, die dem Innenministerium unterstellt sind; die meisten sind Polizisten. Und nach Schätzung der Deutschen Polizeigewerkschaft bricht jeder fünfte Anwärter die Ausbildung ab.

„Bei älteren Kollegen läuft das Fass eher mal über“

Übergriffe auf Polizisten können den Bediensteten langfristig schwere Schäden zufügen, wie die Brandenburger Polizeipsychologin Claudia Reiter beobachtet hat. Mit ihr sprach Stefan Kegel.

Frau Reiter, was bewirkt ein Übergriff während des Dienstes bei den betroffenen Polizisten? Jeder Polizist ist jeden Tag einer Vielzahl komplizierter Situation ausgesetzt. Gewalt gegen die eigene Person ist nur ein Aspekt davon. Viele Kollegen berichten darüber, dass die Zahl der Übergriffe zugenommen hat, dass der „Respekt“ gegenüber der Polizei verloren gegangen ist. Einige hinterfragen das Bild, das sie von ihrem Beruf haben.

Die Leute beginnen also, an sich selber zu zweifeln? Ja, genau. Die Leute fragen sich, was kann ich überhaupt bewirken, welcher Respekt wird mir noch entgegengebracht? Und vor allem: Wie sicher bin ich im Dienst?

Lernen Polizisten denn nicht, mit solchen Situationen umzugehen? Für den Beruf des Polizisten ist eine hohe Stressstabilität Einstellungsvoraussetzung. Sie sind in der Lage, auch in schwierigen Situationen souverän zu reagieren. Bei vereinzelten Kollegen, das ist wie in der Normalbevölkerung auch, führen solche Vorkommnisse allerdings zu einer vermehrten Unsicherheit.

Kann sich das auf den Einsatz auswirken? Reagieren solche Polizisten möglicherweise anders, als sie es früher getan hätten? Das ist selten. Es hängt sehr stark davon ab, inwieweit das Geschehen tatsächlich als Belastung empfunden wird. Darin unterscheidet sich ein Polizist nicht von der „Normalbevölkerung“. Betroffene Kollegen werden über eine gewisse Zeit in Gesprächen von uns beobachtet. Wir schauen, ob die Selbstsicherheit zurückkehrt oder ob die Zweifel und Unsicherheiten eher zunehmen. Wenn die Probleme zunehmen, beraten wir, über Behandlungsmöglichkeiten..

Wie äußert sich denn solch eine Belastung? Wenn der Betroffene sich von dem Geschehenen nicht distanzieren kann, führt das unter anderem zu Schlafstörungen, zu vermehrtem Grübeln. Im extremen Fall kann sich das bis in den privaten Alltag übertragen.

Bei Soldaten werden zuweilen sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Gibt es das bei Polizisten auch? Das gibt es, ja. Sie äußert sich in einer vermehrten Schreckhaftigkeit, einer größeren Unsicherheit, möglicherweise auch Flashbacks, wenn also überfallartig Erinnerungen an die gefährliche Situation wieder hochkommen. Das geht dann oft mit Depressionen oder Ängsten einher.

Sind schon Polizisten wegen solcher Übergriffe aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Wenn es in seltenen Einzelfällen nicht gelingt, die volle Polizeidienstfähigkeit wieder zu erlangen, dann versucht man, andere Einsatzbereiche für die Kollegen zu finden. Das wird bei jedem Betroffenen im Einzelfall geprüft.

Gibt es bestimmte Altersgruppen, die besonders nach solchen Vorfällen Ihre Hilfe suchen? Prinzipiell geht das durch alle Altersgruppen. Aber es ist schon so, dass bei älteren Kollegen mit vielen Dienstjahren der Bedarf größer ist.. Die haben über die Jahre viele belastende Erfahrungen angesammelt, die nicht nur aus Aggressivität gegen die eigene Person entstehen, sondern generell aus den Belastungen im Dienst. Also schreckliche Dinge, die man als Polizist sieht oder erlebt.

Sind es eher die psychischen Angriffe, also etwa Beleidigungen, die den Polizisten zusetzen, oder doch die körperlichen Übergriffe? Das ist individuell verschieden. Aber rein wissenschaftlich ist ein körperlicher Angriff immer potenziell schwerwiegender als „Bespucken“ oder „Beschimpfen“. Das ist nicht nur bei der Polizei so. Aber wie es die einzelne Person wertet, ist verschieden.