Internetausbau kostet 96 Millionen

Mindestens 30 Mbit/s an jedem Anschluss, in der Regel sogar 50 Mbit/s. Derzeit ist das noch in vielen Orten des Landkreises Vision. Selbst in gut erschlossenen Kommunen warten Grundstückseigentümer in Außenbereichen oder neu errichteten Siedlungen vergebens auf schnelles Internet. Nicht nur private Nutzer, sondern vor allem Gewerbebetriebe und Selbstständige sind auf schnelles Internetverbindungen angewiesen. Kommunikationsunternehmen bauen jedoch nur dort aus, wo sie auch durch viele Nutzer ihre Investitionskosten wieder einspielen. Die Folge: Dünn besiedelte Regionen bleiben unterversorgt. Der Bund hat darauf reagiert und eine Breitbandoffensive gestartet.

Alle Gebiete, die nicht mindestens über eine Kapazität von 30 Mbit/s verfügen, gelten als "weißer Fleck". Ihre Erschließung wird gefördert. Um das so schnell wie möglich für Märkisch-Oderland zu sichern, hatte der Kreistag 2016 beschlossen, dass der Landkreis die Förderanträge stellt und das Vorhaben koordiniert. Eingeschlossen ist die Sicherung des Eigenanteils, der bei zehn Prozent liegt. Zu Beginn war man noch von Gesamtkosten in Höhe von 15 Millionen Euro ausgegangen. Ein externes Unternehmen hat im Auftrag des Kreises eine technische Bestandsanalyse vorgenommen. Die Kosten werden auf etwa 96 Millionen Euro geschätzt, erläuterte der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) im Haushalts- und Finanzausschuss. "Eine Größenordnung, die auch uns überrascht hat", gestand er. Das Geld sei nötig, um flächendeckend das neue Glasfaserkabel zu verlegen.

Der vom Kreis aufzubringende Eigenanteil wird etwas weniger als zehn Prozent betragen, erläuterte der Beigeordnete. "Für alle Kommunen, die im Haushaltssicherungskonzept arbeiten, wird der Eigenanteil herausgerechnet und mitgefördert." Dennoch bleiben Millionenbeträge, die der Kreis zahlen muss. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass über zwei Jahre die jeweils 750 000 Euro aus dem Kreisentwicklungsbudget, das an finanzschwache Kommune für Investitionen bereit gestellt wird, ausreichen. Es sind jedoch fünf bis sieben Millionen Euro nötig, verteilt auf 2017 bis 2020. Bis zum 28. Februar muss der Förderantrag beim Bund gestellt werden. Deshalb muss der Kreistag am 22. Februar entscheiden, ob er die Eigenmittel auch in den kommenden Jahren sichert. Im Haushalts- und Finanzausschuss gab es einmütige Zustimmung. "Es ist unstrittig, dass wir mit in der Pflicht sind", sagte Klaus Ahrens (CDU).

Die Abgeordneten hatten noch viele Detailfragen. Wer ist Eigentümer des künftigen Netzes, wollten einige wissen. Schinkel verwies auf das weitere Prozedere. Wird der Förderantrag bewilligt, kann 2017 die EU-weite Ausschreibung erfolgen, wahrscheinlich in mehreren Losen. Das heißt, es sind auch mehrere Betreiber möglich. Wer den Zuschlag erhält, der ist Eigentümer des Netzes, muss künftige alle Unterhaltungskosten tragen.

Vorgeschrieben sei, so Ausschussvorsitzende Eva-Maria Stryß (Linke), dass die Betreiber auch anderen Anbietern den Zugang ermöglichen. Detlev Frye (AfD) wollte wissen, ob auch Ausbauten angeschlossen werden. "Wenn sie nicht zehn Kilometer weit allein im Feld liegen, ja", so Schinkel. Er informierte, dass alle Schulen Zugang erhalten. "Sind wirklich alle Haushalte erfasst?" wollte Margot Franke (SPD) wissen. "Sind sie", sagte Schinkel. Das Wirtschaftsamt bereite eine Karte vor, die das dokumentiere und übers Geo-Portal im Internet für jedermann abrufbar sein wird.