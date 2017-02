Doppelte Strukturen bei der Kultur

artikel-ansicht/dg/0/

Erstmals hatte vor etwa drei Jahren der ehemals Linke-Stadtverordnete Sven Hornauf vorgeschlagen, die städtischen Kultureinrichtungen umzustrukturieren. Hornauf hatte damals für weniger Verwaltung zugunsten der Aufrechterhaltung der vielfältigen Kulturangebote plädiert. Dieser Vorschlag wurde damals mehrheitlich abgeschmettert.

Vor anderthalb Jahren griffen dann Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat, Linke und CDU/Bürgerbündnis den Vorschlag auf und beschlossen, Varianten zur Kulturstruktur zu prüfen. Ziel sollte eine organisatorische Zusammenfassung bei Beibehaltung des Kulturangebots und gleichzeitiger Erzielung von Zuschussreduzierungen sein. Ein Zwischenbericht der Verwaltung liegt seit Oktober 2015 vor. Die Verwaltung war daraufhin beauftragt worden, weiterführende Variantenprüfungen vorzunehmen. Kulturdezernent Markus Derling (CDU) verweist auf personelle Engpässe im Bereich Beteiligungssteuerung, die weitere Fortschritte bei der Varianten-Prüfung verhindert haben.

Statistiken sind generell mit Vorsicht zu genießen, da jeweils unterschiedliche Sachgebiete hineingerechnet werden. Doch die Stadt Frankfurt befindet sich bei den Kulturausgaben pro Kopf nach wie vor unter den Top 10 der deutschen Städte mit bis zu 100 000 Einwohnern. Mit dem Kultureigenbetrieb, der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV), dem Kleist-Museum, dem Museum Junge Kunst und dem Brandenburgischen Staatsorchester hat Frankfurt auch mindestens fünf große Kultur-Tanker mit unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen sowie Förderungen. Doppelstrukturen bei der MuV und dem Kultureigenbetrieb fallen besonders auf.

Der Zwischenbericht über diePrüfung von Varianten zur Kulturstruktur schlägt als erste Variante den Aufbau einer großen Kultur-Einrichtung vor. Demnach sollen Kultureigenbetrieb und MuV zusammengefasst werden. Alle vorhandenen Abteilungen blieben erhalten und würden unter eine Leitung gestellt. Doppelte Einheiten würden zusammengelegt werden. Durch diese Art der Zusammenlegung beider Kultureinrichtungen ist laut dem Bericht eine Reduzierung um 2,5 Stellen möglich. Weitere Synergien entstünden durch Kostenreduzierungen (beispielsweise Wegfall der Kosten für die Erstellung eines Jahresabschlusses) und Effizienzsteigerungen im Betriebsablauf. Zudem könnten die Spielpläne und Angebote für das gesamtstädtische Kulturangebot leichter abgestimmt werden. Die unterschiedlichen Rechtsformen der beiden Einrichtungen seien kein Hindernis für den Aufbau einer einheitlichen Kultur-Einrichtung. Es wird jedoch auf eine Personalkostensteigerung verwiesen. Denn die Gehälter der 42 Mitarbeiter der MuV müssten derzeit um etwa 25 Prozent auf das städtische Tarifniveau angehoben werden.

Denkbar sind auch der Aufbau einer einzelnen Kultur-gGmbH oder eines einzelnen Kultur-Eigenbetriebes. Die Übernahme der MuV in den Kultureigenbetrieb würde ein Einsparvolumen bis zu 400 000 Euro bringen. Ferner ist der Aufbau einer Kulturholding möglich. Der Nachteil wäre, dass ein Teil der Kulturaufgaben bei der Verwaltung bleiben müsste. Auch bei Beibehaltung der vorhandenen Strukturen halten die Prüfer Veränderungen möglich. So werden folgende Optimierungen vorgeschlagen: Die Stelle des Kulturreferenten in der Stadtverwaltung wird in das Kulturbüro des Kultureigenbetriebs integriert. Dies gewährleistet eine Straffung der Kulturfördermöglichkeiten. Die Marienkirche sollte laut Prüfbericht dem Museum Junge Kunst und Viadrina zugeordnet werden. Eine einheitliche Vermarktung der Museen wäre so möglich.

Die Prüfer schlagen zudem den Umzug des Kulturbüros aus dem Haus der Künste in das Kleist Forum vor. Der Kultureigenbetrieb müsste jedoch dort Miete zahlen. Das Haus der Künste stünde somit der Stadt als Eigentümerin frei zur Verfügung.