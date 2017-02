Vermieter sucht neuen Pächter

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WoBaGe) will die leer gezogene Gaststätte "Park-eck" in Bad Freienwalde als gastronomische Einrichtung erhalten. Dafür sucht das Unternehmen jetzt einen geeigneten Pächter.

Steht leer: die ehemalige Gaststätte "Parkeck" an der Ecke König-/Rathenaustraße.

Das "Parkeck" in Bad Freienwalde galt bis vor kurzem als Institution in der Kurstadt. Jedoch nach dem Tod des langjährigen Wirtes Hans-Jürgen "Hanni" Schmidt fand das Haus nicht mehr zu seiner Blütezeit zurück. Daher steht die Gaststätte derzeit leer. Die bisherigen Pächter kündigten den Mietvertrag und gaben sie an die WoBaGe zurück.

"Wir sind keine Gastronomen, wollen daher zusammen mit einem Pächter etwas aus der Gaststätte machen", sagte Claudia Lamm, Prokuristin der WoBaGe. Das Unternehmen werde daher nichts umbauen oder renovieren, ohne sich mit dem zukünftigen Pächter abgestimmt zu haben. "Wir wollen dem Mieter entgegenkommen", versicherte sie.

"Bis zu 120 Quadratmeter Fläche bieten Raum für neue Ideen", heißt es in einer Anzeige der WoBaGe, in der sie einen neuen Pächter sucht. "Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine 30 Quadratmeter große Terrasse und einen 130 Quadratmeter großen Hof neu zu gestalten." Ob der Hof dann als Biergarten genutzt wird, hänge vom Konzept des jeweiligen Pächters ab. Das städtische Unternehmen hat schon investiert und Platz auf dem Hof geschaffen.

Die Bad Freienwalder Wohnungsbaugesellschaft müsse lediglich darauf achten, dass sich die Gestaltung im Einklang mit den Sanierungszielen der Stadt Bad Freienwalde befindet. Denn die Gaststätte liegt im Sanierungsgebiet.

Gesucht werde ein Pächter "für eine Gaststätte oder ein Café mit hohem Niveau", ist ferner dem Anzeigentext zu entnehmen. Ziel sei es, die gastronomische Einrichtung im Interesse der Stadt zu erhalten, erklärte Claudia Lamm. Die Wohnungsbaugesellschaft werde daher keine Umnutzung vornehmen.

Das Mobiliar ist ausgeräumt, aber die Installation für Kücheneinrichtung, Abzug und der Schankraum seien vorhanden. "Die Gaststätte ist nicht zu groß und nicht zu klein", strich Claudia Lamm die Vorzüge des Objektes heraus. Das Unternehmen erhoffe sich vom Konzept eine Ergänzung zum bisherigen Angebot der gastronomischen Einrichtungen in Bad Freienwalde.

Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der WoBaGe, begrüßt das Vorhaben der Tochtergesellschaft der Stadt. Mit Zuschüssen kann die Kommune dem Unternehmen aber vorerst nicht weiterhelfen.

Die Stadt habe den Prozess begleitet, in dem sie mit etwa 80 000 Euro aus Städtebaufördermitteln das Nebengebäude abgerissen habe, fügte der Bürgermeister hinzu. Direkt denkmalgeschützt ist das Haus jedoch nicht. Auf der Liste der Einzeldenkmale der Stadt Bad Freienwalde ist die Königstraße 34 nicht zu finden.

Jedoch konnte die Stadt nicht alles abreißen, eines der Nebengebäude musste auf Anordnung der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises stehen bleiben. Von der Absicht, im Hof einen Parkplatz anzulegen, musste sich die Stadt verabschieden. Für einen Biergarten reicht es.

Eine Kneipe gehöre sicher auch in eine Stadt. Aber die Lage am Eingang zum Schlosspark sei geradezu prädestiniert für eine gut bürgerliche Gaststätte, so die Auffassung des Bürgermeisters. Vielleicht könne sie die fehlende Gastronomie im Schloss ersetzen. Die Suche nach einem Pächter müsse wohl auf Brandenburg ausgeweitet werden.

Das Parkeck gehört nicht zu den historischen Gaststätten der Stadt, sie ist seit den sechziger Jahren Kneipe. Die Freienwalder Karnevalsgesellschaft (FKG), in der Hanni Schmidt lange Jahre aktiv mitwirkte, nutzt sie als Vereinslokal.