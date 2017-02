Roman auf derTheaterbühne: Plötzlich Systemfeindin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mia will bloß ihre Ruhe und ab und zu eine rauchen. Ihr Bruder hat sich gerade umgebracht und sie trauert um ihn. Weil sie aber vor Kummer ihre Pflichten vernachlässigt, wittert der Staat, in dem sie etwa im Jahr 2050 lebt, schon Aufruhr: Eine Urinprobe nicht abgegeben, mal den Blutdruck nicht gemessen, auf dem Hometrainer im Rückstand - zack, landet die junge Biologin wegen nachlässiger Gesundheitsvorsorge vor Gericht.

An Fäden: Die bewegliche Puppe ist das Alter Ego der Angeklagten Mia Holl (Maike Knirsch, r.). © Christian Brachwitz

Auf diesen einen Schauplatz reduziert die Inszenierung "Corpus Delicti" des Theaters an der Parkaue den gleichnamigen Roman von Juli Zeh. Das funktioniert ganz gut; alle anderen Ebenen - Rückblenden, Gerichtsakten, Gesundheitsdaten, seelische Zustände - werden über große, bewegliche Puppen dargestellt.

Anfangs wird die - angepasste und überhaupt nicht systemkritisch eingestellte - junge Frau wegen ihrer Schlamperei nur verwarnt, die Richterin lächelt lieb, und Mia Holl selbst hat keinen Zweifel daran, dass sich alles regeln wird. Aber nach und nach gerät sie in die Mühlen der "Methode", der Ideologie einer mörderischen Gesundheitsdiktatur. Als durch ihren Prozess auch der Suizid ihres Bruders neu beleuchtet wird, muss das System reagieren. Am Ende wird Mia zum Tod durch Einfrieren verurteilt.

Das Stück ist eine Gemeinschaftsproduktion verschiedener Fakultäten der Hochschulen "Ernst Busch" und Weißensee; von der Regie übers Spiel bis zum Bau der Puppen und den Kostümen (eindrucksvoll: Jule Saworski) haben die Studierenden alles alleine gestemmt. Und sie legen sich mächtig ins Zeug - ausgefeilte Choreografien, Masken, ein Seilzug, tolle Musik, Rasterfahndung im Publikum - auf und vor der Bühne wird ordentlich Action geboten.

Nur komisch, dass einen die Vernichtung der Hauptperson fast unberührt lässt. Vor lauter Effekten kommt man in dem nur etwa 70 Minuten langen Stück gar nicht richtig dazu, mitzufühlen. Man ist am Ende nur froh, dass es bei uns noch nicht ganz so weit ist - und hat plötzlich große Lust, zu rauchen. Selbst als Nichtraucher.

"Corpus Delicti"; nur für die Vorstellung heute, 18 Uhr, gibt es noch Restkarten, Theater an der Parkaue im Prater, Kastanienallee 7-9, Berlin, Tel. 030 55775252