Umgang mit Potentialflächen für Wohnungsbau umstritten

Falkensee (MOZ) Teils zähneknirschend und mit einer Gegenstimme einigten sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Montagabend darauf, die Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie für Falkensee, kurz "WUS", in der vorliegenden Form der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss zu empfehlen.

Bedenken gab es neben grundsätzlichen Fragen zur künftigen Entwicklung der Stadt Falkensee vor allem zum Umgang mit den ausgewiesenen Potentialflächen im östlichen Stadtgebiet nördlich der Spandauer Straße.

Dort liegen zahlreiche Neubauflächen, und es wird in den nächsten Jahren ein Bevölkerungszuwachs von bis zu 65 Prozent erwartet, was rund 11.000 Einwohnern entspricht.

"Ich hätte gern zunächst mal ein Meinungsbild dazu, wie solch ein neuer Stadtteil eigentlich entwickelt werden soll", forderte etwa Elfriede Schmidt (büff).

Die "WUS" ist die Grundlage für die Gewährung von Fördermitteln durch das Land Brandenburg. Sie sieht vor, dass der zu schaffende Wohnraum grundsätzlich für alle sozialen Schichten zugänglich sein soll. Eine soziale Durchmischung sei auch in neuen Wohngebieten anzustreben, da diese für das Miteinander in der Stadt Falkensee notwendig ist.

Schmidt fürchtet, dass der soziale Wohnungsbau in Falkensee zwar Probleme der Metropole lösen könnte, nicht aber die der Stadt Falkensee: "Wer sein Einfamilienhaus in Falkensee verkauft, um in eine Geschosswohnung zu ziehen, wird in der Regel dafür gar nicht in Frage kommen."

Spontanen Beifall erntete Norbert Kunz (Linke), als er konstatierte: "In Wirklichkeit diskutieren wir doch die Frage, ob Falkensee eine Stadt für alle bleibt, oder ob es ein Refugium für Reiche und Schöne wird."

Tatsächlich stellt das Bevölkerungswachstum bis 2030 und darüber hinaus die Stadt Falkensee vor einige Herausforderungen. Das gezielte Ausweisen von Schwerpunktgebieten sowie die aktive Steuerung und Gestaltung von Wohnungsbauvorhaben im Stadtgebiet wird für die kommenden Jahre ein wichtiger Handlungsaspekt für Politik und Verwaltung sein.

"Der Wohnungsbedarf wächst in Falkensee überproportional. Die Struktur der Stadt mit vielen Einfamilienhäusern auf großen Grundstücken ist eher ungewöhnlich. Es fehlt an kleinerem und preiswertem Wohnraum. Über die Gebietskulissen hat die Stadt eine - wenn auch kleine - Chance, gezielt eine Entwicklung anzuschieben. Wir sollten das nicht mit zu vielen Festlegungen überfrachten", meint Planer Matthias von Popowski von der "complan Kommunalberatung".

Der räumliche Schwerpunktbereich der städtischen Entwicklung liegt zunächst im SiedlungskernHier sollen sich die städtischen Aktivitäten konzentrieren, das Thema Wohnen spielt hier eine entscheidende Rolle.

Das Förderprogramm "Aktives Stadtzentrum" (ASZ) setzt in diesem Bereich an. Es verfolgt das Ziel einer attraktiven Innenstadt mit einer Funktionsmischung von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Da ein historischer Stadtkern in Falkensee fehlt, soll das Gebiet zwischen dem Falkenhagener Anger und Seegefeld zu einer Einheit zusammenwachsen.

Gegenwärtig sind in diesem Bereich drei Neubauvorhaben geplant, welche in der Summe etwa 500 Wohneinheiten ergeben.

Die Stadtstruktur von Falkensee lässt eine Bündelung von Maßnahmen nur schwer zu, sodass neben den ASZ-Kulissen weitere Gebiete in den Fokus rücken. Vor allem der Bereich südlich des Bahnhofs in Richtung Westen und das Wohngebiet Falkenhorst sollen durch eine funktionelle Verknüpfung mit der Innenstadt als Wohnvorranggebiete ausgewiesen werden.

Dort befinden sich bereits zahlreiche Wohnungen, die preisgünstigen Wohnraum bereitstellen. Dass die Nachfrage nach diesen in den kommenden Jahren weiter steigen wird und die ansässigen Wohnungsmarktakteure die Bereitschaft signalisiert haben, hier sozialen Wohnungsbau zu errichten, spricht für eine solche Entscheidung. Eine Beschlussempfehlung für diese Gebietskulissenerweiterung haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Montag getroffen.

Über die Entwicklung des Siedlungskerns hinaus ist es laut Planer erforderlich, weitere Potentialflächen zu erschließen, um die voraussichtlichen zusätzlichen Wohnungsbedarfe abzudecken. Dazu zählen die genannten Flächen nördlich der Spandauer Straße.

"Niemand von uns möchte, dass dort ausschließlich geförderte Wohnungen entstehen. Wir brauchen beides, wollen den Mix, aber wir können niemanden zwingen, an einer Stelle sozialen Wohnungsbau zu betreiben, wo Baurecht herrscht. Auf Potentialflächen wäre das jedoch über den Bebauungsplan möglich", betonte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Montagabend.