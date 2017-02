"Uns fehlen 1000 Plätze für Zuschauer"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga ProB - der SSV Lok Bernau legte als Aufsteiger eine furiose Hinrunde hin und hat einen Platz in den Playoffs sicher. Doch was passiert eigentlich, wenn Bernau den Aufstieg in die ProA schaffen sollte? Britta Gallrein sprach darüber mit Teammanager Thomas Schönhoff.

Herr Schönhoff, hätten Sie selber vor Saisonbeginn gedacht, dass sie sich so schnell ein weiteres Mal mit dem Thema Aufstieg beschäftigen müssen?

Nein, wir hätten uns das auch nicht träumen lassen. Das kommt schon überraschend. Ich hatte mit Platz vier bis fünf spekuliert. Unser Ziel war vor Saisonbeginn nicht der Aufstieg, sondern das Erreichen der Playoffs. Dass es jetzt so gut läuft, das hätte wohl keiner gedacht. Aber dem müssen und wollen wir natürlich jetzt Rechnung tragen. Wir werden organisatorisch alles dafür tun, dass der Aufstieg möglich wäre, wenn die Mannschaft ihn sportlich schaffen sollte.

Um die Lizenz für die ProA zu bekommen, muss ein Verein bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche sind das?

Die größte Hürde für uns ist, dass wir eine Sporthalle mit 1500 Plätzen haben müssen, das können auch Stehplätze sein. Momentan haben wir in der Erich-Wünsch-Halle eine Kapazität von 540 Plätzen. Mit einer Sondergenehmigung könnten wir auf 1420 Plätze erweitern, wenn wir hinter den Körben Stehplätze anbieten. Die Pläne werden momentan bei Bauamt geprüft. Da werden wir noch Gespräche mit der Stadt Bernau führen. Dass die Halle grundsätzlich nur für 540, statt für mehr Zuschauer zugelassen ist, liegt aber vor allem an den fehlenden Parkplätzen, wie wir inzwischen erfahren haben. Auch in diese Richtung denken wir. Diese Überlegungen müssen wir nun abwarten. Aber wenn wir wirklich nur knapp über 1000 Plätze bekommen, werden wir keine Lizenz bekommen.

Es gab ja mal Überlegungen, die Spiele in einer Halle in Berlin stattfinden zu lassen. Bei den Fans kam das logischerweise nicht so gut an. Wie sieht es damit aus?

Diese Pläne haben wir inzwischen verworfen. Die Erich-Wünsch-Halle in Bernau ist für uns der einzige Ort, der infrage kommt. Es kann höchstens einmal sein, dass wir für ein Spiel ausweichen, wenn es Terminprobleme gibt. Aber wir wollen es den Fans nicht zumuten, dass sie durch halb Berlin fahren müssen. Auch die rund 40 Ehrenamtlichen, die wir für die Ausrichtung eines Spieltages brauchen, wollen wir mit so einer Anreise nicht verprellen. Der SSV Lok gehört zu Bernau und diesen Lokalkolorit wollen wir auch behalten.

Gibt es noch weitere Auflagen für die ProA?

Ja, zum Beispiel muss der Spielboden für die ProA aus Holzparkett sein. Derzeit spielen wir auf Linoleum. Aber da gibt es Böden, die mobil verlegt werden - das wäre also machbar. Unsere Körbe müssten wir außerdem mit Uhren nachrüsten, die dann die gesamte Spielzeit anzeigen. Auch bräuchten wir drei Arbeitsplätze für die Presse. Aber das sind alles erfüllbare Auflagen.

Wie sieht es mit dem finanziellen Hintergrund aus?

Der finanzielle Bereich wäre abgesichert. Einen Mindest-Etat für die ProA gibt es nicht. Unsere finanziellen Eckpfeiler sind unsere Sponsoren, wobei das Sponsoring bei uns auf viele Schultern verteilt ist, die Erlöse aus den Eintrittsgeldern sowie die Unterstützung durch die Stadt Bernau. Wir müssen bis April einen Wirtschaftsplan vorlegen, das können wir mit Hilfe unseres Kooperationspartners Alba aber schaffen. Um die Lizenz zu bekommen, muss man nach einem System 200 Punkte erreichen. Punkte gibt es zum Beispiel für die Anzahl der Jugendmannschaften des Vereins, für Schul-AG, die er anbietet, für hauptamtliche Mitarbeiter in einer Geschäftsstelle und für Bereiche wie zum Beispiel Pressearbeit. Da werden wir aber die nötigen Punkte zusammenbekommen.

Sportlich führt der Aufstieg im Basketball ab der ProB über die Play Offs. Erklären Sie mal, wie das abläuft?

Es gibt in der ProB zwei Staffeln - Nord und Süd - mit je zwölf Teams. Die besten acht laut Tabelle qualifizieren sich für die Play Offs. Dann wird über Kreuz gespielt, das heißt, der Erste aus der Nord-Staffel gegen den Achten aus der Süd-Staffel und umgekehrt. Dabei ist es von Vorteil, unter den ersten vier der Tabelle zu sein, denn dann startet man mit Heimrecht. Sollte es nach zwei Partien unentschieden stehen und ein drittes Entscheidungsmatch geben, hätte man dann dafür also wieder das Heimrecht, was natürlich ein großer Vorteil ist. Um weiterzukommen braucht man zwei Siege. Wer die hat, kommt in die zweite Runde, also in die Viertelfinals. Danach folgen Halbfinale und Finale. Die ersten beiden Teams kommen weiter, also beide Final-Teilnehmer. Das Finale wird aber trotzdem ausgespielt. Man sieht daran aber: Es ist also noch ein weiter Weg bis zum Aufstieg.