Landkreis unterstützt Projekt "Jugend stärken im Quartier"

Havelland (MOZ) Havellands Sozialdezernent Wolfgang Gall hat am Dienstag im Rahmen des Modellprogramms "Jugend stärken im Quartier" in Friesack einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 161.740 Euro an die Geschäftsführerin der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB), Birgit Habermann, und ihr Team überreicht. Das Projekt wird unter anderem vom Bundesjugendministerium und vom Europäischen Sozialfonds gefördert.