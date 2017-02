artikel-ansicht/dg/0/

Ausstellung von 20 Ideen zur Schulerweiterung

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Interessierte Bürger haben in den nächsten Tagen Gelegenheit, sich anzuschauen, was 20 Architektenbüros zum Thema Schulerweiterung in Petershagen eingefallen ist. Zwar steht der Sieger schon fest und die Gemeindevertreter stehen vor der Aufgabe, dem Vorschlag der Fach- und Sachjury zuzustimmen, aber dennoch sollten sich alle ein Bild von den verschiedenen Ideen machen können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550735/





20 Ideen auf einen Blick: In der Ausstellung in der Giebelseehalle sind in den nächsten Tagen die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs zur Grundschulerweiterung für die Öffentlichkeit zu sehen. Tobias Bonin, Christian Roth und Martina Strobel von der Gem



© MOZ /Gerd Markert