Karnevalsumzug: Jecken schweigen an der Gedächtniskirche

Berlin (MOZ) Karnevals-Unlust, fehlende Sponsoren, Lärmschutzauflagen - die Berliner Jecken hatten es noch nie leicht, einen Faschings-Umzug in der Hauptstadt zu etablieren. In diesem Jahr könnten auch Ort und Termin nicht ungünstiger liegen: Ausgerechnet am 19. Februar, genau zwei Monate nach dem Terroranschlag auf den Breitscheidplatz, soll der Kudamm zur bunten Partymeile werden. Von dem ursprünglichen Vorhaben, rund um die Gedächtniskirche sogar die After-Zug-Party zu feiern, sind die Organisatoren inzwischen abgerückt. "Die wird es auf dem Wittenbergplatz geben, wo die Karavane von rund 70 Gruppen aus Berlin und Brandenburg nach vier Kilometern endet", betonte der Präsident des Festkomitees Berliner Karneval, Klaus Heimann, am Mittwoch bei der Präsentation des Programmes.

Wollen trotzdem feiern: Am übernächsten Sonntag ziehen rund 70 Karnevalsgruppen über den Kudamm. © dpa

Der Zug mit rund 25 Wagen, Tanzgruppen und 35 Tonnen Kamelle wird trotzdem über den Breitscheidplatz ziehen, wo vor zwei Monaten zwölf Menschen starben und 50 verletzt wurden. "Aus Respekt vor den Opfern werden wir an der Gedächtniskirche auf den Wagen keine Musik spielen, einige Minuten innehalten und stillschweigend am Platz vorbeiziehen", so Heimann.

Eine Absage kam für ihn nicht infrage. Schließlich war man im vergangenen Jahr nach zweijähriger Zwangspause aufgrund von Streitigkeiten mit dem Senat sowie chronischem Geldmangel froh, endlich einen Sponsor gefunden zu haben. Es handelt sich um einen Kölner Kostümhändler, der seit Ende 2015 eine Filiale in den Rathauspassagen am Alexanderplatz betreibt.

Zwischen Funkenmariechen-Kostümen, hüfthohen Goldstiefeln und Indianer-Kostümen deckten sich am Dienstag auch ein paar TV-Sternchen ein, die werbewirksam auf einem Wagen mitfahren wollen. Neben Darstellern aus der Soap "Berlin - Tag und Nacht" will sich Rocco Stark in Frauenkleider hüllen. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht wurde 2012 durch das Dschungelcamp bekannt. Die Musik auf dem "Promi-Wagen", auf dem auch Models und Misswahl-Gewinnerinnen die Hüften schwingen, soll DJ-Senya auflegen. "Ich stamme aus dem Rheinland und habe schon als Kind im Spielmannszug Querflöte gespielt", erzählt der Musiker, der im Berliner Nachtleben eher für Deep House und Hip-Hop bekannt ist.

Dass der Berliner Karneval eine Party für die ganze Familie sein kann, soll ein Kinder-Dreigestirn beweisen, das den Zug am übernächsten Sonntag anstelle des üblichen Prinzenpaares anführen wird. Der startet um 11.11 Uhr am Olivaer Platz und wird von Erzbischof Heiner Koch gesegnet.