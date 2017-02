Senioren kämpfen um Rederecht

artikel-ansicht/dg/0/

Und Olav Schröder Bernau (MOZ) Auch nur mitzureden ist manchmal gar nicht so einfach. Dies muss der Bernauer Seniorenbeirat in der Stadtverordnetenversammlung gegenwärtig feststellen. Gute Erfahrungen mit dem Rederecht hat die Panketaler Seniorenbeauftragte gemacht.

Aktiv: Um sich fit zu halten, gibt es viele Angebote in Bernau - hier die Gymnastik im Treff der Arbeiterwohlfahrt. Dass die Belange von Senioren in der Stadtpolitik ankommen, dafür tritt der Seniorenbeirat ein und fordert ein Mitspracherecht. © MOZ/Olav Schröder

Im Januar wendet sich der Bernauer Seniorenbeirat an die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Hildegard Bossmann. Die Mitglieder des Gremiums möchten in der kommenden Sitzung des Stadtparlaments eine Erklärung abgeben. Doch die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung sieht das nicht vor. Neben dem Rederecht für Stadtverordnete und Bürgermeister gibt es lediglich eines für Ortsvorsteher.

Stadtverordnetenvorsteherin Bossmann möchte dennoch, dass der Seniorenbeirat in der Bernauer Vertretung reden darf. Sie findet dessen Bitte "durchaus berechtigt". Der eine oder andere Volksvertreter ist allerdings skeptisch. Klaus Labod (Bündnis 90/Die Grünen) plädiert dafür, "die Geschäftsordnung hochzuhalten" und nur "Redeberechtigten in der Sitzung das Reden zu gestatten". Wenn der Seniorenbeirat sich äußern wolle, müsse die Sitzung dafür unterbrochen werden, schlägt der Bündnisgrüne vor. Irina Feldmann (CDU) ist ähnlicher Auffassung: "Wir können keine Ausnahme machen", sagt sie. Außerdem gebe es für die Mitglieder des Seniorenbeirates die Möglichkeit, die Einwohnerfragestunde zu nutzen, um sich zu äußern. Doch das findet beispielsweise Linke-Fraktionschefin Dagmar Enkelmann gar nicht passend. Es müsse doch eine Möglichkeit geben, den Seniorenbeirat im Stadtparlament zu Wort kommen zu lassen, bemerkt sie entrüstet. Schließlich wird diese Möglichkeit gefunden. Paragraf 15 der Geschäftsordnung lässt eine Anhörung des Seniorenbeirates in der Parlamentssitzung zu. Die beschließen die Stadtverordneten schließlich - einstimmig.

Erst in diesen Tagen haben die Seniorenbeiräte landesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem der Status des Seniorenbeirats der Stadt Falkensee beschnitten worden war. Seit 2006 wird der Beirat dort von Senioren direkt gewählt. Außerdem kommt ihm nicht nur ein Rede-, sondern auch ein Antragsrecht zu. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland sieht darin aber einen Verstoß gegen die Kommunalverfassung. Der Beirat müsse von den Stadtverordneten gewählt oder anerkannt werden, außerdem dürfe er nur zu Themen sprechen, die für Senioren relevant seien.

Dass dagegen dem Bernauer Seniorenbeirat noch nicht einmal in den Ausschüssen ein Rederecht zukommt, ist dem Vorsitzenden Rolf Gerlach schon lange ein Dorn im Auge. Dieses Recht in der Kommunalverfassung zu verankern, wäre zumindest ein erster Schritt, an den sich das Recht, Anträge stellen zu können, anschließen müsse.

Nach der Bernauer Hauptsatzung "soll" dem Beirat "eine schriftliche Stellungnahme ermöglicht werden". Der Beirat, so Gerlach, habe aber festgestellt, dass dies nicht ausreicht, damit sich alle Stadtverordneten mit den Problemen älterer Menschen befassen. Könnte jedoch in den Diskussionen durch eigene Redebeiträge Stellung bezogen oder könnten sogar Anträge gestellt werden, wäre die Beachtung bei Weitem größer. Als konkrete Beispiele nennt Gerlach den Straßenausbau, die Absenkung von Bordsteinen, die Gestaltung von Bushaltestellen oder die Alt-Anschließerproblematik mit ihren Auswirkungen besonders für ältere Mitbürger. Aktuelles Thema sei der Rathaus-Neubau. Die Konzentration der Ämter an einem Standort und ihre durchgängige Barrierefreiheit sei für viele Senioren ein ganz entscheidendes Thema.

Etwa jeder dritte Bernauer zähle zu den Senioren. Aus diesem Grunde sollte dem Seniorenbeirat zumindest der gleiche Status wie von sachkundigen Einwohnern zugestanden werden, fordert Rolf Gerlach. Auch bei der Bildung von Ortsbeiräten sei es möglich gewesen, die Hauptsatzung zu ändern.

In Panketal hat die Seniorenbeauftragte zwar auch kein Antragsrecht, immerhin aber ein Mitspracherecht. "Auch wenn man natürlich nicht immer Zustimmung erfährt, so werden einzelne Probleme doch schneller erkannt", sagt Magdalena Schmager.

Da es in kleineren Kommunen mitunter schwierig ist, einen Seniorenbeirat zu besetzen, wurde in Panketal das Amt der Seniorenbeauftragten geschaffen. Auch für Magdalena Schmager gibt es gleichwohl Verbesserungsmöglichkeiten. Auch sie würde die Gleichstellung mit sachkundigen Einwohnern, die auch an nicht-öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen können, begrüßen.