Ice Guerilla baut neuen Laden

Beeskow (MOZ) In der Breiten Straße, unmittelbar neben dem Modegeschäft Krumnow, lässt Ice Guerilla derzeit ein Geschäft umbauen. Wahrscheinlich ab Mai wird hier Eis aus der Beeskower Produktionsstätte über einen Franchisenehmer verkauft, sagte Ice-Guerilla Chef Ralf Schulze auf Nachfrage.

Die Maßnahme reihe sich ein in die Eröffnungen von Eis-To-Go-Geschäften in München im vergangenen Jahr und auch in Berlin, wo derzeit gebaut werde.

Ice Guerilla plant die Errichtung einer Eisfabrik in Beeskow. Das Internet-Geschäft mit Eis, bei dem jeder Kunde auf Wunsch bestellen kann, läuft gut.