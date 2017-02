Nur Aldi oder gar nichts

artikel-ansicht/dg/0/

Die Überraschung war perfekt, als Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner am Dienstagabend dem Bauausschuss unter dem Tagesordnungspunkt "Informationen aus der Stadtverwaltung" den Vorschlag der Rathausspitze präsentierte. Demnach würde sich Eberswalde dem Bau eines Aldi-Marktes mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern auf dem Gelände an der B 167 in Finowfurt nicht mehr entgegenstellen. Sondern das Projekt befürworten. Vorausgesetzt, es bliebe bei diesem einen Vorhaben. Bislang waren die Fronten zwischen Eberswalde und Schorfheide in der Causa Fachmarktzentrum verhärtet.

Woher der Sinneswandel? Was hat Eberswalde bewogen, in dem Dauerzwist einzulenken? Ist es überhaupt ein Einlenken? Anne Fellner dazu: "Es geht nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht um gute nachbarschaftliche Beziehungen." Zur sachlichen Begründung verwies die Baudezernentin auf die Historie des Konflikts und auf eine "Auswirkungsanalyse" aus dem Jahr 2013. Seinerzeit hatte ein Gutachter die möglichen Folgen einer Erweiterung des Finowfurter Fachmarktzentrums für Eberswalde untersucht. Anfangs, so rief Fellner in Erinnerung, wollte Schorfheide sechs weitere Baufelder erschließen. Zuletzt war noch von drei die Rede: einem Lebensmittel-, einem Drogerie- sowie einem Markt für Heimtierartikel.

Entscheidend aber sei die Frage: Haben sich seither, seit 2013, Rahmenbedingungen verändert? Und das ist offensichtlich der Fall. Denn in der Zwischenzeit sind in Eberswalde zwei große Märkte bzw. Einkaufszentren errichtet worden: die Alte Brauerei in Stadtmitte sowie das Westend-Center. Letzteres stelle für den Stadtteil Westend die Nahversorgung sicher, unter anderem mit einem Lebensmittel- und einem Drogeriegeschäft. Die Gefahr, dass Finowfurt also Kaufkraft abzieht, habe sich deutlich reduziert. Die Rathausspitze sieht nach diesen beiden realisierten Projekten die Eberswalder Kaufkraft als "nicht mehr so bedroht" an, wie es Fellner formulierte.

Und da ein Lebensmittelmarkt bzw. Discounter bei den Schorfheidern "ganz oben auf der Wunschliste steht", könnte es dort zu einer Einigung kommen, erklärte die Dezernentin und Vize-Bürgermeisterin. Finowfurt könnte also "seinen" Aldi-Markt errichten. Eberswalde stellt aber Bedingungen. Die wichtigste lautet: Schorfheide verabschiedet sich von den beiden anderen geplanten Märkten. Beharrt die Nachbargemeinde indes auf ihrem Vorschlag und dem Begehren, drei Geschäfte zu schaffen, bliebe Eberswalde bei seinem Nein, so Fellner unmissverständlich. Denn drei Baufelder seien eben "eine erhebliche Beeinträchtigung" für das Mittelzentrum Eberswalde. Zwei Stunden vor der Sitzung habe man den Schorfheider Bürgermeister Uwe Schoknecht über den Vorschlag informiert, ließ Fellner die Ausschussmitglieder noch wissen. Die waren zum Teil völlig perplex.

Nachdem Eberswalde 2016 auch den Schorfheider Kompromiss, die halbierten Erweiterungspläne, kategorisch abgelehnt hatte, trieb die Gemeinde die Arbeit am neuen Bebauungsplan voran. In Kürze sollte dieser ins "Beteiligungsverfahren" gehen. Wie fällt nun in Finowfurt die Reaktion auf das Eberswalder "Angebot" aus? Geht Schorfheide auf die Eberswalder Bedingungen ein? Verwaltungschef Uwe Schoknecht sagte am Mittwoch auf Anfrage der Zeitung ganz nüchtern, er habe die Offerte "zur Kenntnis genommen". Er werde jetzt die Partner, die Metro Gruppe, sowie die gemeindlichen Gremien informieren. Für die Bildung eines Standpunktes benötige man allerdings "etwas Zeit".