Polizeibericht Eberswalde vom 08.02.2017

Zepernick. Von Einbrechern ist der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Händelstraße in Zepernick in der Nacht zum Mittwoch geweckt worden. Kurz nach 23 Uhr hatte er ein Knirschen vor seinem Schlafzimmerfenster bemerkt. Als er es öffnete, konnte er in der Dunkelheit drei Männer ausmachen. Die ergriffen sofort die Flucht über das angrenzende Grundstück. Das Trio hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei noch keinen Schaden angerichtet.

Kraftstoff und Schrott gestohlen

Schwanebeck. Auf einer Baustelle im Lindenberger Weg in Schwanebeck haben Diebe in der Nacht zugegriffen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände und stahlen Schrott aus einem nicht gesicherten Container. Außerdem zapften sie Dieselkraftstoff aus zwei Bagger ab. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.