Polizeibericht Schwedt vom 08.02.2017

Friedrichsthal. Am Dienstag gegen 22 Uhr stoppten Polizisten auf der Bundesstraße B2 Abfahrt Friedrichsthal ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen. Da die Überprüfung des 18-jährigen Beifahrers ergab, dass dieser bereits wegen Eigentumsdelikten aktenkundig ist, sahen sich die Beamten das Fahrzeug genauer an. Sie fanden Kosmetikartikel, deren Wert im dreistelligen Eurobereich lagen. Kaufbelege konnten die beiden Männer nicht vorweisen. Dafür entdeckten die Beamten präparierte Tüten, die den Abtransport von Diebesgut aus Geschäften ermöglichen. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, Auto und Gegenstände sichergestellt.

Zeugen gesuchtnach Überfall

Angermünde. Am Dienstag erschien ein 54-jähriger Angermünder bei der Polizei und zeigte einen Raub an. Der Mann gab an, am 2. Februar gegen 19 Uhr auf dem Weg von der Heinrich- zur Gartenstraße von hinten zu Boden geschlagen worden zu sein. Als der Geschädigte aus kurzer Ohnmacht wieder zu sich kam, stellte er fest, dass ihm Brieftasche, Dokumente und Mobiltelefon fehlten. Den Täter beschrieb er mit einer Größe von 180 bis 185 cm, dunkel gekleidet. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hilfe unter der Telefonnummer 039840350

Konsolen vonTraktoren gestohlen

Schenkenberg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen in den Vortagen Diebe auf einem Betriebsgelände in Kleptow zu. Dort stahlen sie aus zwei dort abgestellten Traktoren Konsolen im Wert von insgesamt 8000 Euro. Diese speziellen Konsolen werden zum Anhängen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Geräte an Traktoren benötigt.