Überraschend starke Hinrunde

Zurück aus der Reserve: Nach der Versetzung in die Kreisliga vor gut einem Jahr war der 29-jährige Offensivspieler Daniel Friedrich (links/im Spiel gegen den Gubener Mateucz Bieresniewicz) auch in der Landesliga auf Anhieb eine Verstärkung. © Bernd Pflughöft

Mit 27 Punkten auf der Habenseite belegen die Dynamos nach Abschluss der Hinrunde den 5. Platz in der Landesliga Süd. Das war so nicht zu erwarten, aber die Mannschaft hatte sich gut auf diese Saison vorbereitet und etliche Spieler ordnen dem Fußball vieles unter.

Dabei müssen die Trainer immer wieder Abstriche machen, da die meisten Spieler in Schichten arbeiten. Zudem war der FSV Dynamo immer wieder vom Verletzungspech heimgesucht. "Genau deshalb werden wir auf dem Teppich bleiben, wir haben jetzt 18 Punkte Vorsprung auf Platz 14. Das ist ein sehr gutes Polster, um das angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", klärt Dynamo-Trainer René May, der seit dieser Saison zusammen mit Dirk Liedtke das Landesliga-Team trainiert. "Wir wissen, dass es immer wieder vieler Entbehrungen einzelner Spieler bedurfte, um am Wochenende eine schlagkräftige Truppe beisammen zu haben. Vor allem im Schlussdrittel der Hinrunde war dies besonders zu spüren, als die Trainingsgruppe immer kleiner wurde und man am Wochenende meist nur noch elf gesunde Spieler beisammen hatte. Von daher gibt es auch keinen Grund, an unserer Zielstellung etwas zu ändern", fährt er fort.

Trotzdem heißt es für das Trainer-Team, die Mannschaft weiter zu entwickeln. Vor allem wenn man das Spiel gestalten und sich Chancen herausspielen muss, habe man noch einige Defizite wie die unerwarteten Niederlagen gegen Wildau und Storkow aufzeigen. Dagegen steigerten sich die Dynamos im Defensiverhalten und im Umkehrspiel und konnten so die drei führenden Mannschaften im Dynamo-Sportpark ordentlich ärgern. Gegen Grün-Weiß Lübben und den VfB Hohenleipisch gewannen die Eisenhüttenstädter mit 2:1, gegen Brieske/Senftenberg gab es ein 1:1.

Insgesamt war die Heimstärke der Dynamos in dieser Hinrunde ein Unterpfand für das gute Abschneiden. Von acht Spielen konnte man immerhin sechs erfolgreich gestalten, spielte einmal unentschieden und verlor lediglich einmal.

Im Landespokal erreichte der FSV Dynamo mit drei Heimsiegen erstmals das Viertelfinale. So schickte er die höherklassigen SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (4:1) und Stahl Brandenburg (5:2) mit deutlichen Niederlagen nach Hause und gewann gegen den Ligakonkurrenten Vetschau ebenfalls deutlich mit 5:2.

Vieles hat auch sicherlich gut geklappt, weil man mit den Neuzugängen Mustapha Arrach, Maik und Steven Frühauf sowie Daniel Friedrich enorm an Qualität dazu gewonnen hat. Vor allem Friedrich ist ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, der auch im Training immer vorne weg geht. Zudem hat sich bei den Dynamos im und um das Team vieles getan. So nimmt der sportliche Leiter Dietmar Brauer den Trainern organisatorisch fast alles ab und kümmert sich Mannschaftsbetreuer Dirk Zeitz um die ganze Logistik. So können sich Rene May und Dirk Liedtke fast ausschließlich um das Sportliche kümmern. Auch die Installation von Sergej Frühauf als Konditionstrainer hat Früchte getragen. "In diesem Bereich hatten wir einige Defizite, die wir auf Grund der sehr guten Arbeit von Sergej Frühauf ausmerzen konnten. Einzig ein Physiotherapeut fehlt uns noch, dann wären wir perfekt aufgestellt", so der Vereinsvorsitzende Uwe Schwagerick.

Personell hat sich im Winter nicht viel geändert. Zwar führte man einige Gespräche mit potentiellen und interessierten Spielern, doch aktuell gibt es diesbezüglich nichts zu vermelden. Einzig Tom Nolten kommt wieder ins Landesliga-Team, nachdem er zu Beginn der Saison aus persönlichen Gründen kürzer trat und nur noch im Reserve-Team spielte. Jetzt nimmt er wieder die Herausforderung Landesliga an. Hingegen schloss sich Matthias Engelmann dem Ostbrandenburgligisten VfB Fünfeichen an.

Vielversprechend absolvierte der FSV Dynamo die Hallensaison. Er wurde bei den Turnieren von Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Frankfurt jeweils Zweiter, belegte beim Preußen-Cup in Beeskow ebenfalls den 2. Rang und setzte sich sowohl beim eigenen EWG-Cup als auch beim Wintercup des FC Eisenhüttenstadt durch. In der Inselhalle war jeweils Brandenburgligist FCE in den Duellen mit den Dynamos chancenlos, in Frankfurt und Beeskow hatte der Landesligist teilweise mit viel Pech den Sieg verpasst.

Spiele des FSV Dynamo

Germ. Schöneiche II 2:2 (A), Phönix Wildau 0:2 (H), Kolkwitzer SV 1:0 (A), VfB Hohenleipisch 2:1 (H), Blau-Weiß Briesen 1:1 (A), Blau-Weiß Vetschau 4:2 (H), SG Burg 4:0 (H), FV Erkner 2:0 (A), Grün-Weiß Lübben 2:1 (H), Wacker Ströbitz 0:4 (A), Glück auf Brieske/Senftenberg 1:1 (H), Preußen Blankenfelde-Mahlow 1:2 (A), FSV Union Fürstenwalde II 5:0 (H), Storkower SC 1:3 (A), 1. FC Guben 4:1 (H)

Eingesetzte Spieler

Steven Frühauf 15 Einsätze/11 Tore, Konstantin Klippenstein 15/0, Benjamin Bartz 14/0, Maik Frühauf 14/1, Maxim Altengof 14/0, Daniel Friedrich 13/0, Christian Wulff 13/8, Dimitrij Altengof 12/0, Dietrich Lichtner 12/0, Robert Glaser 12/0, Jan Kretschmann 11/2, Sebastian Grummt 10/0, Jörg Wiegel 10/1, Mustapha Arrach 10/1, Oliver Weniger 9/2, Tom Nolten 2/0, Eddi Hantelmann 2/0, Kevin Frühauf 1/0