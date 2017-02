Polizeibericht Freienwalde vom 08.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Sechs Tatverdächtige im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren hat die Polizei in einem Vandalismusfall aufgespürt. In einer Wendeschleife in der Marienstraße hatten an zwei Tagen Stöcke und ein Fenster auf den Straßenbahngleisen gelegen. Ein Zeuge hatte mehrere Jugendliche gesehen und am Dienstagabend die Polizei hinzugerufen. Die Beamten hielten die Personalien fest und erstatteten Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Minderjährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Pkw überschlägt sich an B 158

Wölsickendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Suzuki-Fahrer am Mittwochmorgen von der Straße zwischen Wölsickendorf und Wollenberg abgekommen. An der Kreuzung zur B 158 rutschte er von der Straße und überschlug sich mit seinem Auto. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei berichtet. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Kriminelle stehlen Tresor und Bargeld

Rüdersdorf. Einen Tresor und die Kaffeekasse mit Bargeld haben Kriminelle aus einem Geschäft in der Brückenstraße mitgehen lassen. Die Polizei ermittelt nun zu dem Diebstahl in der Nacht zum Dienstag.