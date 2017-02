Polizeibericht Neuruppin vom 08.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (RA) Die Polizei ermittelt gegen eine Syrer, der im Wusterhausener Übergangswohnheim Scheiben kaputt gemacht hat und einen Röhrenfernseher aus dem Obergeschoss nach draußen plumpsen ließ. Einem Wachmann waren die Zerstörungen am Badezimmmertüren-Glas und an einer Fensterscheibe im Flur in der Nacht zu Dienstag aufgefallen. Der 37-jährige Syrer hatte Schnittverletzungen an seinen Händen und konnte deshalb als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 900 Euro.