Polizeibericht Fürstenwalde vom 08.02.2017

Fürstenwalde (moz) Fürstenwalde (bs) Die Polizei sucht nach drei Männern, die am Dienstag in Fürstenwalde in eine Messer-Attacke verwickelt waren. Das Trio war gegen 15.30 Uhr in einem Discounter in der Eisenbahnstraße beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Ein Mitarbeiter, der einen der Männer festhielt, wurde daraufhin von einem anderen mit einem Messer bedroht. Dadurch konnten die Unbekannten in Richtung Bahnhof flüchten. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen. Die Männer waren zwischen 25 und 35 Jahre alt. Zwei trugen Vollbärte, einer dieser beiden, der Mann mit dem Messer, war mit einer roten Jacke bekleidet.