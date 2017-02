AfD weist Vorwürfe zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) Der Rüffel hat offenbar gesessen: Kai Gersch hat die Vorwürfe von Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU), die AfD hätte in einem Flugblatt Falschinformationen zu den Jugendclubs der Gemeinde Schönwalde verbreitet, als "unredliche und durchschaubare Polemik" zurückgewiesen.

"Man kann uns doch keinen Vorwurf machen, wenn wir in einem am 27. Dezember gedruckten Flugblatt nicht den erst am 30. Dezember veränderten Sachstand darstellen", sagte der AfD-Kreisvorsitzende. "Dass der Vertrag nun kurzfristig wieder mit demselben Vertragspartner unterzeichnet wurde, um - entgegen ursprünglicher Absichten - überhaupt irgendeinen Betreiber der Jugendclubs vorweisen zu können, zeigt vor allem eines: Die Sprunghaftigkeit und Konzeptlosigkeit Oehmes", meinte er weiter.

Da Schönwaldes Verwaltungschef zudem verbal die "rote Karte" an die Adresse der AfD gerichtet hatte, wertete Gersch das als Zeichen wachsender Nervosität. "Er weiß, dass die politischen Verhältnisse nach der nächsten Kommunalwahl völlig umgekrempelt sein werden. Bis dahin sollte er sich bemühen, weiter als Bürgermeister und nicht als Schiedsrichter tätig zu sein."