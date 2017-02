"Nicht kleckern, sondern klotzen"

artikel-ansicht/dg/0/

Mehr als 115 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, als in der Nacht zum 18. Dezember ein Kunststofflager der Firma KIV in Fürstenwalde abbrennt. Neben Helfern aus Oder-Spree ist auch eine Brandschutzeinheit aus Märkisch-Oderland im Einsatz. Warum werden nicht zuerst die Wehren aus dem eigenen Landkreis angefordert, wunderte sich danach manch einer.

"Die Alarm- und Ausrückeordnung regelt, welche Kräfte bei Stichworten wie ,Gebäudebrand groß' ausrücken", sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Jede Stadt, jede Gemeinde, jedes Amt muss solch eine Ordnung erstellen. Der Landkreis prüft sie.

Beim Stichwort "Gebäudebrand groß" müssen laut Landesverordnung zwei Löschzüge und mindestens 16 Atemschutzgeräteträger anrücken, sagt Jörn Müller. Ein Löschzug bestehe aus dem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter. Eng werde es meist bei Atemschutzgeräteträgern. Darum sei mit der Leitstelle abgestimmt worden, die MOL-Einheit nachzufordern. "Bei größeren Einsätzen ist es wichtig, dass schnellstmöglich Mittel und Manpower vor Ort sind", betont Müller. Man könne flexibler reagieren, Einsatzkräften auch mal eine Pause gönnen.

Beim KIV-Brand halfen Wehren aus Scharmützelsee, Storkow, Steinhöfel und Beeskow. Rauen und Grünheide sicherten auf der Fürstenwalder Hauptwache die Einsatzfähigkeit der Stadt ab. "Wir haben uns dann entschieden, nicht noch mehr Kommunen zu entblößen", erklärt Müller, warum Märkisch-Oderland alarmiert wurde.

Die Einsatzleitung spricht sich dazu mit der Leitstelle Oderland ab. Sie ist für beide Landkreise und die Stadt Frankfurt (Oder) zuständig. Fünf Disponenten sitzen dort am Tage, vier in der Nacht, sagt Schichtleiter Thomas Scholz. Es handelt sich um Oberbrandmeister der Berufsfeuerwehr, die Rettungsassistenten sind. Sie erfassen die Lage, ordnen den Einsatz Kategorien zu. Anhand der Stichworte zeigt ihnen der Rechner, welche Kräfte und Mittel zu alarmieren sind. Die Alarm- undAusrückeordnungen sind im System hinterlegt.

Aber irgendwann gibt es Grenzen, sagt Scholz. Nicht jeder Fall ist vermerkt. Bei KIV waren die Grenzen erreicht. Die Leitstelle muss dennoch den Schutz aller Orte des Kreises gewährleisten, sagt Schulz. "Wenn Grünheide und Hangelsberg in Fürstenwalde sind, wird der Disponent entschieden haben, nicht noch Erkner zu alarmieren, da die dortige Wehr Grünheide und die Autobahn mit sichern müsse."

Solche Kooperationen gibt es in den Ausrückeordnungen ohnehin. "Wenn in Erkner Stadtfest ist, übernimmt Grünheide die Einsatzbereitschaft auf der Autobahn", sagt der Kreisbrandmeister. Wenn in der Median-Klinik Grünheide die Brandmeldeanlage geht und in der Gemeinde keine zwei Löschfahrzeuge zur Verfügung stehen, rückt eines aus Erkner und eines aus Woltersdorf an, um Erkner nicht ganz schutzlos zurückzulassen. Generell gilt: Wenn sich eine Wehr zehn Minuten nach Alarmierung nicht einsatzbereit gemeldet hat, wird die nächstgelegene alarmiert. Ziel sei es, die Hilfsfristen einzuhalten. Beispielsweise gelten 13 Minuten als Erträglichkeitsfrist für eine Person im Brandrauch. Darum sollten die Helfer spätestens 13 Minuten nach Alarmierung am Brandort sein. Immer klappe das in Flächengemeinden nicht, weiß Schulz. Eine kreisweite Statistik über die Erreichung der Schutzziele gebe es allerdings nicht.

In ganz Oder-Spree gibt es derzeit rund 3000 aktive Feuerwehrleute, darunter 600 bis 650 Atemschutzgeräteträger.