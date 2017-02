Mehr Geld fürs Nischentheater

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nehmen wir Frankfurt (Oder). Dort wurde im Zuge von Sparmaßnahmen das Kleist-Theater geschlossen. Trotzdem werden in der Stadt noch Stücke inszeniert. Den Verlust an kulturellem Schöpfertum kann hat das erstatzweise als Gastspielhaus betriebene Kleist Forum bis heute nicht kompensieren. Das versuchen stattdessen freie Bühnen: das Theater Frankfurt, das Moderne Theater Oderland, das Theater des Lachens. Sie tun das mit einem Bruchteil des Etas, der einst der abgewickelten Bühne zu Verfügung gestanden hatte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550753/

Wie in Frankfurt leisten die freien Theater auch andernorts in Brandenburg eine unersetzliche Arbeit als Kulturvermittler. Sowohl im Landtag als auch im Kulturministerium ist diese Botschaft angekommen und trägt Früchte. Das Land wird ab diesem Jahr seine Förderung für die freie Szene um 35 Prozent gegenüber den Vorjahren aufstocken. Konkret sieht das so aus: 2017 reicht das Land eine Unterstützung von einer Millionen Euro aus. Sie wird auf 17 der 30 freien Bühnen verteilt. Darüber hinaus fließen noch einmal 350000 Euro an die freien Theater, die auf diese Weise von der Entscheidung des Landtags profitieren, die Mittel für kulturelle Projekte zu erhöhen. Das gab Kulturministerin Martina Münch am Mittwoch in Potsdam bekannt. In den kommenden Jahren werde dieses Plus in die reguläre Förderung subsumiert, ergänzte Sabine Chwalisz, die Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Freie Theater.

Dieses Jahr ist das ein bisschen komplizierter. Weil das Prozedere der Förderantragstellung bereits durchlaufen sei, sagte Sabine Chwalisz, könnten die zusätzlichen 350000 Euro 2017 nicht mehr in die konkrete Projektarbeit fließen. Ein genauen Plan, für was die freien Theater die zusätzlichen Mittel ausgeben können, gibt es nicht. Martina Münch sprach von notwendigen Investitionen, die sich davon finanzieren ließen: Technik und Fahrzeuge zum Beispiel. Mit der Gießkanne wird die Finanzspritze jedenfalls nicht verteilt werden.

So ist auch die Förderung der freien Bühnen nicht gestrickt. Da gibt es zum einen jene Häuser, die einen festen Jahreszuschuss bekommen. Sechs sind das im Lande. Zwei davon haben ihren Sitz in der Landeshauptstadt - die Fabrik Potsdam und das T-Werk. Drei andere freie Potsdamer Theater erhalten Projektzuschüsse. Martina Münch betont zwar, wie wichtig die freien Theater für das Flächenland Brandenburg seien, weil sie Theater dorthin bringen, wo sonst keines stattfindet. Trotzdem fließen von der einen Million Fördergeld 355000 Euro - also mehr als ein Drittel - allein an die freien Bühnen der kulturell nicht unterversorgten Landeshauptstadt - die mit dem Hans Otto Theater außerdem über ein hoch subventioniertes Schauspielhaus verfügt.

Eine Jahresförderung zwischen 115 000 und 150 000 Euro erhalten außerdem das Theater des Lachens Frankfurt (Oder), das Ton und Kirschen Wandertheater, das uckermärkische theater 89 und das Piccolo Theater Cottbus. Eine Projektförderung gibt es unter anderem für das Theater Frankfurt (15 000 Euro) und das Kanaltheater Eberswalde (25 000 Euro).

Ob die Häuser nun eine Projekt- oder Jahresförderung vom Land erhalten, mit diesem Zuschuss allein könne keine freie Bühne in Brandenburg überleben, sagt Björn Langhans vom Theater des Lachens. Sein Haus ist wie die anderen auf eine Mischfinanzierung angewiesen, auf Hilfe von Kommunen, Landkreisen oder Bundeszuschüsse. Wichtig für die Frankfurter Puppenbühne seien zudem die internationalen Festivals, zu denen sie eingeladen werde. Diese Gastspiele erwirtschafteten etwa ein Viertel des Etats. Um dafür im Gespräch zu bleiben, brauche sein Haus auffallend gute Inszenierungen. Langhans: "Wir müssen Qualität produzieren, um überleben zu können."

Dass freie Theater kreativ sein müssen, um sich zu finanzieren, bestätigt Katja Kettner. Die Dramaturgin des Eberswalder Kanaltheaters sagte, dass der diesjährige Landeszuschuss von 25000 Euro unter anderem in eine Adaption von Kleists Kohlhaas fließen werde. Wie immer bei diesem Stoff geht es um Recht, Gerechtigkeit, Verhältnismäßigkeit, Widerstandsrecht und Rache. Er passt, weil Kohlhaas ja auch mit Luther über Kreuz liegt, gut ins Reformationsjubiläumsjahr. Im Herbst hat "Kohlhaas update 2020" Premiere.