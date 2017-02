Zurück auf Anfang

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Noch bevor die Mitglieder des Schöneicher Hauptausschusses am Dienstagabend über die Erneuerung der maroden Schlossparkbrücke reden konnten, richtete Ekkehard Brühn in der Einwohnerfragestunde einen eindringlichen Appell an sie: "Ich möchte Sie bitten, dieses leidige Thema endlich abzuschließen", sagte er. "Wir sollten neu anfangen und eine Variante entwickeln, die zum Park passt, auch wenn es weh tut, dass bereits so viel Planungskosten investiert wurden. Die Kosten für die geplante neue Brücke sind der Bevölkerung auch einfach nicht zu vermitteln", schloss er.