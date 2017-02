Mehr Ã„ltere von Armut bedroht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Zahl der von Armut bedrohten älteren Menschen in Deutschland steigt. Laut Europäischem Statistikamt sind es rund 5,7 Millionen, ein Fünftel mehr als 2010. Die Linke sieht die Ursache in "Armutsrenten". Doch an der Berechnungsmethode gibt es Kritik.

Mit 20,8 Prozent der von Armutsrisiken betroffenen über 55-Jährigen liegt Deutschland im EU-Durchschnitt (20,7). Spitzenreiter ist Island (13 Prozent), Schlusslicht Rumänien (37,4). Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen stammen von 2015.

Die stellvertretende Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sabine Zimmermann, spricht von einem blamablen Ergebnis für die Bundesregierung. Dass die älteren Deutschen immer mehr von Armut bedroht seien, sei "die Folge von Niedriglöhnen am deutschen Arbeitsmarkt, hoher Erwerbslosigkeit von Älteren und immer öfter Armutsrenten". Unter anderem müssten der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht werden und die gesetzliche Rente "gestärkt und armutsfest" gemacht werden, forderte Zimmermann.

Nach der gängigen Definition, auf die sich auch das Europäische Statistikamt stützt, ist von Altersarmut bedroht, wer mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts der Bevölkerung in einem Land auskommen muss. Kritiker wie der Armutsforscher Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weisen darauf hin, dass diese Berechnungsmethode eher etwas über die Einkommensungleichheit in einer Gesellschaft aussagt als über das tatsächliche Armutsrisiko. Er empfiehlt, sich bei Aussagen zur Armutsgefährdung am Lebensstandard der Menschen zu orientieren. "Dazu zählen neben dem Einkommen zum Beispiel Fragen wie: Kann sich jemand einmal im Jahr eine Urlaubsreise leisten? Reicht am Ende des Monats das Geld noch, um Lebensmittel einzukaufen oder Rechnungen zu bezahlen", erläutert Schröder. "So kommen wir auf diejenigen, die tatsächlich am ärmsten dran sind in einer Gesellschaft und die in besonderer Weise auf Unterstützung angewiesen sind."

Nach Berechnungen des IW umfasst diese Personengruppe in Deutschland bei den Senioren derzeit etwas mehr als drei Prozent. Diese Angabe entspricht auch dem Prozentsatz der Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sind - seit Jahren sind es ebenfalls um die drei Prozent.

Für Brandenburg liegt das vom Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg auf herkömmliche Weise berechnete Armutsrisiko auf ähnlichem Niveau. Den höchsten Anteil an armutsgefährdeten Einwohnern hat Frankfurt (Oder) mit 23,3 Prozent, gefolgt von der Prignitz (21 Prozent). Vergleichsweise gut geht es Senioren im Havelland mit einem Armutsrisiko von 6,8 Prozent.