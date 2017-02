08.02.2017 21:24

Thema

Botschaft von Kapitän Schmelzer an BVB-Fans: « Sind entsetzt »

Sport (dpa) Marcel Schmelzer hat sich per Videobotschaft an die Fans von Borussia Dortmund gewandt und die Ausschreitungen am vorigen Samstag verurteilt. « Wir ... mehr