Wo will die Gemeinde hin?

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Die städtebauliche Grundsatzidee für die weitere Entwicklung des Gebietes "Zeestow Nr. 1/5 - VI Am Pappelweg" stellten Bauamtsleiter Uwe Gramsch und Edgar Gutsmann vom Investor Neumann Development und Neumann Wohnen den Mitgliedern des Gemeindeentwicklungsauschusses in der Sitzung am Dienstagabend zur Diskussion.