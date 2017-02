Viel Geduld bei Klassikern

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Großteil der Arbeit in der Fürstenwalder Stadtbibliothek spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Karin Jänicke hat ihren Arbeitsplatz nicht zwischen den Regalen, sondern im Büro. Unter anderem erfasst sie dort die neuen Exemplare, die angeschafft werden. "Etwa 2000 Medien sind das pro Jahr", sagt Bibliotheksleiterin Birgit Paul. Doch wo Neues ankommt, muss Altes aussortiert werden. Der Gesamtbestand bleibt stabil, auch aus Platzgründen. "Ein Buch, das ein oder zwei Jahre lang nicht mehr entliehen wurde, kommt raus", erläutert Birgit Paul. Jürgen Lüder, ein regelmäßiger Kunde der städtischen Einrichtung in der Kulturfabrik, kritisiert dies. "Es ist mir schon passiert, dass ich anerkannte Klassiker aus den genannten Gründen nicht mehr finden konnte", sagt er.

Fontane in verschiedenen Ausgaben: Bibliotheksleiterin Birgit Paul und Mitarbeiter Pascal Gräfe vor einem der Klassiker-Regale in der städtischen Einrichtung in der Kulturfabrik © MOZ/Bernhard Schwiete

Birgit Paul weist diesen Vorwurf zurück. "Wenn etwas gar nicht mehr gefragt ist, kann das Aussortieren auch mal einen Klassiker treffen", sagt sie. "Aber grundsätzlich wenden wir da durchaus andere Maßstäbe an. Teilweise halte man solche Werke im Archiv vor - eine Werkausgabe von Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel. Das Interesse aber ist in der Tat überschaubar. "Goethe haben wir seit 2010 fünf Mal verliehen", berichtet sie. Viele andere Bände stehen nach wie vor sichtbar für jedermann im Regal: Heine und Hesse, Dostojewski und Dickens, und natürlich Fontane.

Und wie entscheidet die Bibliothek, welche Bücher sie neu anschafft? "Priorität hat der Bereich Kinder und Jugendliche", sagt Birgit Paul. Nur, wenn der entsprechende Bestand aktuell sei, könne man Bildung und Spaß am Lesen vermitteln. Beim Angebot für Erwachsene spiele aktuelle Sach- und Fachliteratur eine große Rolle. 70 Prozent der Nutzer, hat eine Analyse ergeben, kommen für Schule, Studium und Ausbildung oder für berufliche Aufgaben und Weiterbildung in die Bibliothek. Bei Belletristik berücksichtige man die Bestsellerliste, aber auch Werke, die mediale Aufmerksamkeit oder Preise erhalten. Auch Veröffentlichungen von Autoren aus der Region landen in den Regalen.

Sucht ein Kunde tatsächlich vergeblich nach einem Buch, kann die Bibliothek in der Regel trotzdem helfen. "Dann organisieren wir eine Fernleihe", sagt Birgit Paul. Berechnet werden müssten zwei Euro Bearbeitungsgebühr und Portokosten. Mit insgesamt etwa 49000 Medien ist die Fürstenwalder Stadtbibliothek die größte in Oder-Spree - und sie beteiligt sich auch in umgekehrter Weise an der Fernleihe, wenn zum Beispiel in der Bibliothek in Erkner ein Kunde nicht fündig wurde.